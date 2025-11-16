Una nueva vida, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 9 de noviembre, los más fieles seguidores de esta historia han podido disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida, en la que han sido testigos de cómo Seyran se ve en la obligación de fingir que está con Akin. Y todo para tratar de salvar a Orhan. Todo ello mientras el padre de Ferit debe aceptar una impactante condición para ser puesto en libertad a la mayor brevedad posible. ¿En qué consiste, exactamente? En traicionar a Halis, y debe hacerlo a pesar de que es consciente de las posibles consecuencias. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie turca que se emite en Antena 3 han observado cómo Suna no ha dudado un solo segundo en aprovechar la debilidad de Ferit para tratar de acercarse cada vez más a él y, de este modo, mostrarle su apoyo incondicional. Algo que, como era de esperar, ha provocado un enorme enfado en Kaya. La situación empieza a llegar al límite, hasta tal punto que la pareja está empezando a plantearse la posibilidad de divorciarse, de una vez por todas. En un cara a cara con Ferit, Seyran le hace saber que ya no le quiere, pero él responde que va a seguir luchando por su amor hasta conseguir recuperarla. Es más, está profundamente convencido de que, a pesar de todo, ella sigue enamorada de él. ¿Logrará su cometido?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 16 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo, finalmente, Orhan ha regresado a casa tras haber salido de la cárcel. Dadas las circunstancias, no puede evitar maldecir el hecho de que Halis sea su padre. ¡Es algo que no puede evitar!

En cuanto a Kaya, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para anunciar que Suna quiere divorciarse. Cuando esta noticia llega a oídos de los Sanli, han acudido a la mansión para ver qué ha ocurrido exactamente. Ferit no puede evitar perder los nervios con Seyran, ya que está convencido de que sigue enamorada de él. ¡Pero no tiene ni idea de por qué lo oculta!

Lejos de que todo quede ahí, ella se muestra profundamente asustada y entre lágrimas, puesto que la han amenazado con acabar con la vida de Orhan. Todo ello mientras Halis hace una propuesta muy inesperada, a la vez que especial, a Hattuc. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3 y atresplayer.