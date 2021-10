Parece ser que Adara no ha llegado a Guadalix de la Sierra con buen pie. Mientras que Miguel Frigenti y Sofía Cristo han sellado la paz a su fuerte enfrentamiento, Adara y Cynthia han dado inicio a una nueva guerra. Una nueva polémica que cuenta con Rodri Fuertes, la expareja de la exconcursante de ‘GH VIP’, y el pasado amoroso de Cynthia como protagonsitas.

Recientemente, Adara abría su corazón y le reconocía a Cristina Porta que, a pesar de todo, seguía queriendo muchísimo a su exnovio, pero que eso no era suficiente y necesitaba más compromiso por su parte. «Lo he pasado fatal», aseguraba cabizbaja. Además, lejos de quedarse callada, la concursante le contó a Porta el por qué tiene a Cynthia tan calada.

Adara: «Le daría un cactus que tiene menos cuidados»

Cynthia: «A mí no me hace falta que me rieguen ni que me cuiden mucho» #SecretCuentaAtrás4 pic.twitter.com/030Ycyo1GG — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 5, 2021

Al respecto, Molinero ha confirmado que mientras salía con Rodri Fuertes, Cynthia Martínez le escribió, un hecho que tiene grabado a fuego y que ha sido el motivo de un fuerte encontronazo en pleno directo entre ambas. Todo comenzó cuando cada concursante se tuvo que mojar para revelar la identidad de la persona que quieren que salga de la «la casa de los secretos».

En dicho instante, Adara, no dudó ni un segundo y se posicionó detrás de Cynthia, alegando unos argumentos que hicieron que se desatara una nueva polémica. «Me gustaría que se fuera Cynthia porque pienso que no está aprovechando su concurso, no está haciendo absolutamente nada… Y también por el motivo que dije, porque le gustan los chicos con pareja», declaró abiertamente Molinero.

Cynthia, sobre Adara: «No ha hecho ni el huevo desde que está aquí» #SecretCuentaAtrás4 pic.twitter.com/9eVzhgS8it — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 5, 2021

Palabras con las que hizo referencia también a la polémica que la concursante había tenido sobre su affaire con José Antonio Canales Rivera. Como era de esperar, tras escuchar las palabras de su compañera, Martínez quiso defenderse. «Lo he dado todo. Con mis compañeros estoy demostrando cómo soy. El criterio que tiene para mí es nulo. Está poniendo aquí cosas que no tienen nada que ver con el concurso», respondía.

«No voy a entrar en su guerra, focaliza la luz en otras personas porque ella aquí no tiene ninguna desde que ha entrado, simplemente su risa y su mala educación», agregaba visiblemente molesta. Pero Adara no se quedó callada y dijo: «Es un fantasma, no se la ve por la casa, no se moja ni debajo del agua. Lo que hiciste fue una guarrada». Lo que está claro es que la guerra entre ambas concursantes no ha hecho más que empezar.