Los vinos imprescindibles de Marqués de Riscal para una mesa de Navidad perfecta  

La mesa de Navidad es un privilegio donde dialogan entre sí los productos más deliciosos. Durante todo el año esperamos, con inocente ansiedad, el sabor de los turrones, los aperitivos a base de quesos de diversas denominaciones, los asados más trabajados o los pescados horneados con cariño y, por supuesto, también los mejores vinos. Adoramos brindar, y nos encanta hacerlo porque se trata de un gesto de cariño intangible, de amor y de complicidad con nuestras parejas, familias y amigos. Son instantes de felicidad y celebración; un canto a la vida y a la alegría compartida.

Los vinos, además de invitarnos a celebrar y acompañarnos mientras generamos algunos de los mejores recuerdos, también tiene la capacidad de hacernos volar como comensales y de elevar la potencia de los sabores que se presentan en nuestros platos.

Una selección imprescindible de vinos

Es importante saber qué vinos elegir y poner en nuestras mesas en los días de Navidad, y conocer cómo los podemos maridar dependiendo de nuestros menús. Os vamos a proponer una selección de vinos imprescindibles de Marqués de Riscal, la prestigiosa bodega riojano-alavesa convertida en símbolo del vino español.

Comenzamos descorchando el Barón de Chirel 2020, un D. O. Ca. Rioja que ha conquistado los 100 puntos de la Guía Proensa 2026, una prestigiosa publicación anual que analiza y selecciona los mejores vinos de España.

Elaborado con uvas de variedad tempranillo que vienen de la zona de Elciego y Laguardia, y de una vendimia completamente manual, presenta un precioso color cereza con reflejos violáceos y una intensa expresión aromática marcada por los frutos negros. En boca entra con potencia y personalidad.

Este Rioja de Marqués de Riscal, que encierra grandes matices, armoniza con carnes rojas, jamón y quesos muy curados, y sobre todo con platos de caza, como los guisos de conejo, perdiz, corzo o jabalí, entre otros.

Marqués de Riscal 150 Aniversario 2019

Por su parte, el Marqués de Riscal 150 Aniversario 2019, con D.O. Ca. Rioja, también está entre los mejores vinos de España de la Guía Proensa 2026, con una calificación de 99 puntos, y en la Guía de Vinos Gourmets 2026, con idéntica puntuación. Se trata, por tanto, de un vino con tradición, pensado para cumplir con los estándares de calidad de un Gran Reserva.

Encierra un estilo propio de la Rioja Alavesa, es vigoroso, vibrante y elegante, ya que se trata de un vino clásico que esquiva las tendencias. Un aspecto que le da personalidad propia. Se emplean uvas de viñas viejas de más de 80 años, procedentes tanto de producciones propias, como de cosechas adquiridas a viticultores de la zona. Un vino que, además, desarrolla su crianza en barricas de roble francés durante 33 meses, pasando más tarde durante tres años a la botella. Un proceso que da como resultado este Marqués de Riscal 150 Aniversario 2019, un vino redondo.

Su color es cereza de tonalidades muy oscuras, un aroma torrefacto y con notas de pimienta negra y canela. Es ideal para servir con quesos curados, carnes rojas y todo tipo de asados y guisos de caza.

Elegante y refinado: Marqués de Riscal Reserva Edición Especial RISK ALL 2021

En tercer lugar, proponemos que esta Navidad completéis vuestra bodega navideña con un Marqués de Riscal Reserva Edición Especial RISK ALL 2021, valorado con 95 puntos en la Guía de Vinos Gourmets 2026, es un vino que une una cosecha destinada a trascender y una imagen artística cautivadora, en la que se traslada el universo visual creado por Isidro Ferrer, Premio Nacional de Ilustración y Diseño, para la campaña de comunicación RISK ALL de la bodega.

Los que adoran este vino, dicen que es elegante y muy equilibrado, donde se fusiona una cosecha con raíces y una estética cautivadora. Es un vino que está llamado a formar parte de nuestra mesa y de nuestras vidas, porque cuando aterriza en ellas, se queda para siempre.

Hablamos de un Rioja, de un vino refinado con un color cereza muy intenso y con un aroma muy expresivo, conformado por toques de canela, regaliz y pimienta negra. En boca es fresco y agradable, digno de una gran celebración como las que nos esperan este mes de diciembre.

Podemos acompañar este Marqués de Riscal Reserva Edición Especial Risk All 2021 con jamón y quesos no muy curados, guisos con salsas suaves, legumbres, aves, carnes rojas y carnes a la parrilla.

Finca Montico Gran Vino de Rueda 2024

Entre los grandes Vinos de Rueda, nos vamos a quedar con Finca Montico 2024. Un delicioso blanco no puede faltar en los fastos de nuestra Navidad, al tratarse de un vino fresco y untuoso, con un toque final largo y muy conseguido. Ha sido considerado como uno de los mejores vinos de España por algunas prestigiosas selecciones, como la ABC Guía de Vinos 2025, un espacio donde ha conseguido una calificación de 94 puntos.

Un Gran Vino de Rueda que, entre otros aspectos, representa las más altas cualidades de la uva verdejo, aupando todo su potencial y versatilidad.

Finca Montico Gran Vino de Rueda es un aliado perfecto para los sabores típicos de las fiestas: pescados de todo tipo, mariscos, carnes blancas, carnes frías, así como platos de pasta o ave.

Con esta selección de vinos de Marqués de Riscal, vamos a poder servir la magia de la Navidad en cada una de nuestras copas, elevando cada bocado y cada encuentro con nuestros seres queridos a un momento excepcional.