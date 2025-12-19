Ni chorizo ni jamón ibérico: Taste Atlas confirma que el 4º mejor embutido cocinado del mundo es español

Ya sea en una tabla, en un bocata o en un plato, un embutido siempre saca del apuro, y lo mejor es que la variedad es enorme. Está el chorizo, la longaniza o la morcilla, pero cuando alguien lanza la pregunta de «¿cuál es el mejor del mundo?», la cosa se complica.

Escoger el mejor embutido del mundo parece una idea un poco insólita. Depende del punto, del adobo, del origen y de lo que a cada uno prefiere. No obstante, TasteAtlas ya ha publicado su ranking con los embutidos cocinados que más gustan. Y el que aparece entre los primeros es uno español.

Este es el cuarto mejor embutido cocinado del mundo, según TasteAtlas

Ni chorizo ni jamón ibérico, el lugar del cuarto mejor embutido cocido del mundo es la chistorra, la de Navarra y el País Vasco, delgada, rojiza y con ese aroma inconfundible.

La chistorra se elabora con carne picada de cerdo, algo de grasa y un adobo sencillo que le gusta a prácticamente todo el mundo. Es fina, fácil de cocinar y perfecta para tapas, bocadillos o cualquier plato que necesite un golpe de sabor.

Lo mejor de todo es que la chistorra encaja en casi cualquier plan. Se puede hacer frita, a la parrilla o al horno, y en tapas brilla aún más, ya sea con pan o en montaditos.

También funciona en platos como huevos rotos, migas o guisos de patatas y legumbres. Para disfrutarla de verdad no se necesita mucho más que buena compañía y una sidra, un vino tinto o una cerveza fría.

Los otros embutidos cocidos que dominan el top mundial de TasteAtlas

El listado completo mezcla estilos de media Europa, Asia y Latinoamérica. La chistorra aparece en el puesto 4 del ranking general, pero no es la única en la que España destaca, sino que también se nota la presencia del país en varias posiciones más.

Del 1 al 50, estas son las mejor clasificadas en el ranking mundial de TasteAtlas.

Alheira de Mirandela, Portugal (4.3). Kiełbasa wędzona, Polonia (4.3). Sucuk, Turquía (4.2). Chistorra, España (4.2). Nürnberger Bratwürste, Alemania (4.2). Chorizo a la parrilla, Argentina (4.2). Cârnaţi de Pleşcoi, Rumanía (4.2). Chorizo, España (4.1). Salsiccia, Italia (4.1). Morcilla de Burgos, España (4.1). Boerewors, Sudáfrica (4.1). Merguez, Argelia (4.1). Thüringer Rostbratwurst, Alemania (4.1). Bratwurst, Alemania (4.0). Alheira, Portugal (4.0). Kupati, Georgia (4.0). Lukanka, Bulgaria (4.0). Loukaniko, Grecia (4.0). Kiełbasa polska, Polonia (4.0). Debreceni kolbász, Hungría (4.0). Sai oua, Laos (4.0). Alheira de Vinhais, Portugal (4.0). Wiejska, Polonia (3.9). Mettwurst, Alemania (3.9). Longaniza, España (3.9). Beer Brats, Estados Unidos (3.9). Käsekrainer, Austria (3.9). Sobrasada, España (3.9). Sai krok Isan, Tailandia (3.9). Saucisse de Toulouse, Francia (3.9). Luganega, Italia (3.9). Spišské párky, Eslovaquia (3.9). Rookworst, Países Bajos (3.9). Cumberland sausage, Inglaterra (3.9). Regensburger Wurst, Alemania (3.9). St. Galler Bratwurst, Suiza (3.9). Butifarra, España (3.8). Knackwurst, Alemania (3.8). Farinheira, Portugal (3.8). Braunschweiger, Alemania (3.8). Kranjska klobasa, Eslovenia (3.8). Salchicha parrillera, Argentina (3.8). Metworst, Países Bajos (3.8). Makanek, Líbano (3.8). Luganega della Lombardia, Italia (3.8). Morcilla de Granada, España (3.8). Barbecue Snags, Australia (3.8). Weißwürste, Alemania (3.7). Hurka, Hungría (3.7). Frankfurter Würstchen, Alemania (3.7).

En qué se basa este ranking de TasteAtlas

TasteAtlas elabora su clasificación con las valoraciones de su comunidad, que puntúa platos tradicionales de muchos países. Ese flujo constante de opiniones permite ver qué embutidos cocinados gustan más dentro y fuera de cada región, siempre con filtros que descartan reseñas sospechosas o demasiado vagas.

El portal prioriza siempre las recetas locales y preparaciones con arraigo, no productos industriales.