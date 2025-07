El mejor restaurante si vas a la playa desde Madrid está en Cuenca: su especialidad son las carnes a la brasa

Madrid tiene alguno de los mejores templos de la comida, pero cuando llega el verano muchos huyen de la capital dirección a la playa. Si es tu caso, no tienes por qué renunciar a la buena comida. Por el camino vas a toparte con un restaurante de carretera inigualable.

La mayoría de madrileños optan por la costa valenciana, así que están casi obligados a hacer un alto en el camino a la altura de Cuenca. Por ello, un restaurante que no te puedes perder es la Venta San José.

Antes de llegar al mar, tendrás una última oportunidad de disfrutar de la gastronomía tradicional de Castilla-La Mancha. Llevan abiertos desde 1980, cocinan ininterrumpidamente y tienen unas carnes a la brasa magníficas.

El mejor restaurante de carretera si vas a la playa de Valencia está en Cuenca

Lo normal es que un madrileño recorre muchísimas veces la A-3 y, si te ruge el estómago deberás planificar una parada en el kilómetro 124 de la Autovía del Este.

Enclavado en Zafra de Zánzara, en Cuenca, está la Venta San José, un negocio familiar que abrió las puertas en 1980 y se ha especializado en platos caseros, sabores manchegos y, sobre todo, carnes a la brasa.

Sin duda, esto último es su principal secreto. Las preparan cocinadas con leña de encina, lo que aporta una jugosidad única a su principal reclamo: el chuletón de buey.

Ten mucho cuidado porque el buey a la piedra es su mejor plato, pero no está incluido en la carta. Pregúntale al camarero porque te aseguramos que merece mucho la pena.

Estando en Cuenca hay otras especialidades que no podían faltar. Por ejemplo, puedes probar el pisto manchego con huevo, cordero en sus diferentes cortes o el morteruelo. Además, hay pescados, tapas y muchos postres caseros. Todo cocinado a fuego lento y con productos locales.

Por qué todos los madrileños que van a la playa paran en este restaurante

El boca a boca ha sido fundamental para que la Venta San José se convierta en uno de los restaurantes de carretera más reconocidos. De hecho, lo habitual es que los viajeros repitan por mucho que ya lleve más de 40 años abierto.

Uno de sus puntos fuertes son los horarios. La cocina está abierta de manera ininterrumpida desde las siete de la mañana hasta la una de la madrugada, por lo que es ideal para quienes viajan fuera de los horarios habituales para evitar tráfico.

El único inconveniente que tiene el establecimiento es que sólo abre de lunes a sábado, así que si eres un dominguero es mejor que busques otro sitio.

Si la Venta San José te conquista dispone de una pequeña tienda para que compres alguno de sus productos artesanales manchegos, especialmente quesos, vino y jamón.

Por qué los clientes lo han señalado como uno de los mejores restaurantes de carretera

Más allá de premios o haber conseguido llevar abierto tanto tiempo, pese a que cada vez más restaurantes cierran en España, la prueba de su éxito es la opinión de los clientes.

Quienes van no salen decepcionados: «Tenía ganas de conocer este restaurante y no me ha defraudado. Me he comido una perdiz escabechada y era de las mejores que comí en mi vida (que son bastantes) y mi esposa se tomó unas chuletillas de cabrito espectaculares».

Porque las reseñas demuestran que quien va a la Venta San José repite: «Excepcional. Comida casera y riquísima. Camareros atentos y rápidos. Volveremos cuando vayamos de viaje de nuevo. Nos ha encantado».