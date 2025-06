El mejor bocadillo de calamares de Madrid se come en este bar y no hay discusión posible, esta delicia puede convertirse en toda una necesidad. Estamos viviendo un extra de buenas sensaciones que recibimos para poder aportar algunos elementos que pueden acabar siendo lo que marque estos días que tenemos por delante. Es importante apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marquen estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Se come en este bar de lujo de Madrid o de casi cualquier parte de España. Esa necesidad de descubrir una ciudad a través de su gastronomía es algo que podemos tener en consideración.

La comida es algo que nos invita a sumergirnos en lo peor de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán esta diferencia importante.

Esos sabores tradicionales que tienen nombre propio

Es momento de apostar claramente por un tipo de comida que puede convertirse en el mejor aliado de una combinación de sabores extraordinarios. Un cambio de ciclo que llega desde una ciudad de Madrid que ha popularizado uno de los bocadillos más increíbles de nuestro país.

Parece fácil hacer un bocadillo, pero no lo es.

Todos los bares de Madrid y de España se merecen un aplauso por hacer posible lo imposible, ser un referente en comidas y atención al público, en tiempos de crisis y de impuestos elevados. Pero hay uno que se ha convertido en el referente por excelencia de los bocadillos de calamares.

El Bar La Campana se lleva el premio al mejor bocadillo de este tipo de toda la ciudad, si seguimos los comentarios de las personas que se dedican a ir en busca de este tipo de bocadillos. Estamos ante un tipo de detalle que puede acabar siendo el que marque la diferencia en todos los sentidos.

Es importante conocer los comentarios de las personas que no han dudado en comentar lo que han descubierto de este bar: «Este lugar es un clásico madrileño, lo que lamentablemente significa que las colas son muy largas para entrar. Así que trata de llegar a horas menos ocupadas. Pero si no es posible, entonces vale la pena esperar – el bocadillo calamares es excelente». o «Bocadillo típico de calamares cerca de la Plaza Mayor de Madrid, bien, bastante bueno, no te asuste la cola que se forma porque el servicio es bastante rápido. Las aceitunas muy buenas, la caña bien tirada. También tienes la opción de pedirlo para llevar».

Siguiendo con esta lista de comentarios: «Las calamares estaban bien empanadas pero demasiado saladas. El Chorizo tenía mucha grasa y estaba demasiado cocido. Al día siguiente, Bar Postas fue una mejor opción para ambos. El bocata de calamares es inmejorable, muy tierno y de sabor exquisito. Querrás repetir. Y es barato. Excelente relación calidad precio».

Desde el año 1997 sirven bocadillos de calamares en esta cervecería que nos deleitará en una mezcla de buenas sensaciones que llegará con esa cerveza fresca que no debe dejar de acompañar a este bocadillo. Un buen aliado de un extra de sabor y de alegría, con ese punto que tenemos por delante, por lo que, es importante descubrir esa textura crujiente y ese interior contundente.

Si quieres disfrutar de un bocadillo más contundente puedes ponerle un poco de mayonesa o de alioli que acabará siendo el que marcará un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por el detalle que marcará un viaje por esta zona del país. Un buen aliado de un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.