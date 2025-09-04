Luto en los bares madrileños: el mejor pincho de tortilla sólo costaba 2,90€, pero jamás podrás probarlo

Hay bares de la capital que se pelean por tener el mejor bocata de calamares de Madrid, pero hasta hace bien poco no había duda de que el mejor pincho de tortilla por su calidad-precio estaba en el Sylkar. Por desgracia, el trono ha quedado vacío.

La seña de identidad de este bar en el corazón de Chamberí eran los pinchos de tortilla de patata, siempre poco cuajada, pero tristemente ha bajado la persiana para siempre.

Esta situación ha dejado huérfanos a un sinfín de parroquianos habituales, que ya habían cogido la costumbre de poder disfrutar de este manjar por un precio de otra época: sólo costaban 2,90 euros.

El bar con el mejor pincho de tortilla de Madrid cierra sus puertas

Ubicado en la Calle Espronceda, 17, el Bar Sylkar era mucho más que una cafetería de barrio. Allí se servían desayunos, comidas abundantes y, por supuesto, su mítica tortilla de patata.

Por que sus pinchos destacaban por unas señas de identidad claras: la tortilla poco cuajada, un poco salada y con las patatas en tacos tiernos, para que se deshagan en la boca. Eso sí, era apta para todos ya que la hacían con y sin cebolla.

Pero lo que hacía que destacase tanto es la calidad-precio. El pincho de tortilla únicamente costaba 2,90 euros. Es decir, un lujo al alcance de cualquiera. Por ello su barra era un desfile de la clientela más variopinta.

Porque en Sylkar cabían desde los vecinos de toda la vida, jóvenes, turistas, trabajadores y cualquier persona que tuviera buen ojo para identificar la buena comida.

Un mítico bar de Chamberí confirma su fin definitivo con un comunicado

El Sylkar se había hecho famoso en redes sociales y era común encontrarlo en páginas especializadas. Por ello, los dueños se han visto obligados a hacer un comunicado anunciando el cierre definitivo del bar.

Aprovechando sus redes sociales, se han despedido de la clientela:

«Gracias por acompañarnos durante más de 50 años en este pequeño local donde han pasado historias, conversaciones, risas, desayunos, vueltas del trabajo, primeras citas, reencuentros con amigos… Hoy Sylkar echa su cierre y se despide. Sus dueños, tras pensarlo durante mucho tiempo, están preparados para disfrutar de su jubilación y se acordarán de sus clientes para siempre. Gracias siempre a los fieles, los turistas, los mayores, los niños…Gracias a Victoria, Mercedes, Judith, Andrea, Rosa por cocinar tan rico y atendernos tan bien. Estamos muy seguros de que esta pequeña cafetería de la Calle Espronceda, nº 17 muy pronto volverá a brillar».

Qué opinaban los madrileños del mejor pincho de tortilla de la capital

Hay restaurantes que se hacen famosos por tener a Arguiñano como dueño, pero este bar destacó por la calidad de sus tortillas. La mejor prueba es la opinión de los clientes.

«Una barbaridad de lugar. Se come excepcional y el trato de las camareras fue muy profesional, atento y agradable. No te puedes ir de Madrid sin probarlo», resumía un cliente.

Otro comensal se centraba en los famosos pinchos: «¡La tortilla de patata es excelente! El punto de cocción es perfecto, bien jugosa como debe ser una buena tortilla. Las porciones son muy generosas.