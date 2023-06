Vox se hace con la Presidencia de las Cortes de Aragón después de alcanzar un acuerdo con el PP. A última hora de este jueves, la formación de Abascal anunció que las conversaciones con el equipo de Jorge Azcón habían finalizado con un acuerdo entre sendas partes. El PP, ganador de las pasadas elecciones autonómicas del 28M en Aragón, ha cedido sus escaños a Vox para que la formación conservadora haya podido alcanzar la Presidencia del parlamento aragonés. En primera instancia, los populares habían ofrecido a Vox una Secretaría de la Mesa, algo que a los de Abascal les pareció «insuficiente». Finalmente, PP y Vox han llegado a la sesión constitutiva de las Cortes con un acuerdo bajo el brazo, algo que también ocurrió en Baleares, pero que no ha tenido lugar ni en Murcia ni en Extremadura.

Marta Fernández, diputada autonómica de Vox, ha tomado posesión como presidenta de las Cortes de Aragón con la mayoría absoluta de 35 votos a favor; los 28 del PP y los 7 de su propio partido, y el voto en blanco del resto de formaciones. De esta manera, el reparto de la Mesa queda con Vox en la Presidencia; la Vicepresidencia primera para María del Mar Vaquero, del PP; la segunda para la socialista Elisa Sancho; una Secretaría para los populares -Gerardo Oliván- y otra para Carlos Pérez, del PSOE del presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Un paso hacia la «estabilidad», según han declarado desde Vox. Pepa Millán, senadora del partido conservador, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con el PP a la entrada de las Cortes de Aragón. «Este pacto demuestra y evidencia es que allí donde hay voluntad de entendimiento, de negociar y de sentido común se puede constituir una alternativa y se pueden llegar a acuerdos, que es el mandato de los aragoneses y de los españoles”, ha asegurado Millán.

Investidura

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox se ciñe a la conformación de la Mesa de las Cortes de Aragón. En ningún caso, tal y como matiza el comunicado emitido por Vox, se puede extrapolar este pacto para la investidura. «Ambos partidos seguirán sin pausa, pero con discreción, a la búsqueda de un acuerdo en aquellos asuntos que permitan trazar un acuerdo de gobernabilidad. Ahora toca iniciar la XI legislatura, y este acuerdo posibilita el inicio de una mayoría de cambio en Aragón», precisa el comunicado, que no habla en ningún momento de una entrada de Vox en el Gobierno.

El PP aragonés (28) busca el apoyo expreso del PAR (1) y la abstención de Vox (7) y Aragón Existe (3) para hacerse con el Gobierno autonómico en solitario. Por este motivo, el PP ha decidido reforzar sus conversaciones con las dos formaciones de corte regionalista mientras continúa trabajando en un programa de medidas con el equipo negociador de Vox. «Nuestra voluntad, como siempre hemos defendido, es gobernar en solitario. Esto no quita que podamos llegar a ciertos acuerdos programáticos con el resto de partidos, pero no está sobre la mesa su entrada en el Ejecutivo», aseguran desde el PP.

Desde el PP recuerdan que la estrategia que están aplicando fue puesta en marcha la noche del propio 28M, «cuando aún no se conocía la voluntad de Sánchez de adelantar las elecciones». Por ello, el PP defiende que ellos han abordado estas negociaciones, «desde el principio», sin mirar de reojo al 23J. «No hemos notado que lo ocurrido en Extremadura haya afectado a nuestras conversaciones, aunque sí se nos hace cercano ese argumento de que una ‘sola’ Secretaría puede que no sea suficiente para Vox», explican fuentes del PP.

Regionalistas

El Partido Popular de Aragón ha reforzado en los últimos días sus conversaciones con los partidos regionalistas para «asegurar» la investidura de su candidato, Jorge Azcón. En concreto, el PP ha abierto un canal de conversación específico y permanente con el Partido Aragonesista (PAR) y Aragón Existe -la marca regional del proyecto Teruel Existe- para no dejar nada al azar de cara a la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón que se ha celebrado este viernes. La decisión de redoblar el contacto llega después de que Vox, finalmente, haya anunciado que encabezar «sólo» una Secretaría de la Mesa del parlamento aragonés le parece una oferta «insuficiente». «Más aún si es a cambio de nuestra abstención en una probable investidura de Azcón», ha trasladado Vox.

Jorge Azcón ganó las elecciones autonómicas en Aragón con 28 diputados y el 35,5% de los votos. La aritmética parlamentaria resultante del 28M hace que el PP no necesite el apoyo expreso de Vox, algo que ha dificultado que el equipo de Azcón incremente «sustancialmente» la oferta a los de Abascal en el día que resta para la conformación de la Mesa. Otro escenario será el de la investidura, que el PP pretende que se celebre después de las generales. Los populares se quedaron a seis escaños de la mayoría absoluta. Para alcanzarla, sí necesitan a Vox.

No obstante, el PP pretende gobernar en solitario. Algo que Azcón y otros barones populares repitieron hasta la saciedad desde el primer minuto de campaña. Por eso, el objetivo de los de Feijóo sigue siendo obtener una mayoría simple. O, lo que es lo mismo: más síes que noes.