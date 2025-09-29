La UME alerta: en emergencias, la comunicación salva vidas y combate las noticias falsas

El Ministerio de Defensa ha organizado una jornada divulgativa centrada en la comunicación de emergencias, con la Unidad Militar de Emergencias (UME) como protagonista. El evento reunió a expertos militares, académicos y periodistas para analizar cómo informar en situaciones críticas y evitar la desinformación.

El brigada de la UME, Alberto Vázquez Rodríguez, destacó que en situaciones de crisis «no es posible no comunicar». Subrayó la necesidad de ofrecer información veraz, clara y empática, que ayude a la población a sentirse segura y respaldada. Como ejemplo, señaló la actuación de la UME durante la Dana de Valencia, donde los mensajes rápidos y comprensibles fueron vitales para salvar vidas.

La mesa redonda ¿Cómo informar sobre emergencias hoy? Retos y oportunidades abordó los riesgos de las fake news y la influencia de las redes sociales. El comandante Manuel González López destacó el lado positivo de las redes sociales como herramienta de escucha activa y divulgación, que permite al Ejército y otros organismos conocer las necesidades de la población en tiempo real.

Esta jornada reforzó la idea de que la comunicación es una herramienta tan esencial como los recursos materiales en cualquier emergencia, y que la formación, la coordinación y la estrategia son fundamentales para evitar errores y combatir la desinformación.