Comparecencia de Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo, en directo | Última hora por el ‘caso Mascarillas’ antes de juicio hoy
José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama declaran hoy en el Tribunal Supremo este jueves, 12 de febrero donde se les va a juzgar sobre las acusaciones del llamado ‘caso Mascarillas’. Los tres acusados se presentan en la vista previa antes de ir a juicio y se hablará sobre la competencia del órgano judicial, si se han vulnerado derechos fundamentales o posibles nulidades.
El ex ministro del PSOE y su asesor acudirán desde la prisión en un furgón policial, mientras que el empresario Aldama llegará a pie al disponer de libertad provisional.
La defensa de Koldo García pide una cuestión prejudicial ante el TJUE y denuncia duplicidad con la Audiencia Nacional
Leticia de la Hoz ha solicitado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si el Supremo tiene competencia para enjuiciar este caso, anunciando además que recurrirá ante la Comisión Europea.
Por otra parte, la letrada ha denunciado que el procedimiento se ha desgajado entre la Audiencia Nacional y el Supremo, de modo que los mismos hechos se están investigando y enjuiciando simultáneamente en ambos tribunales. En concreto, ha señalado que las adjudicaciones de Soluciones de Gestión SL y Puertos del Estado se juzgan tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, al igual que el incremento patrimonial de Koldo García, la malversación, el cohecho y el tráfico de influencias.
La defensa de Koldo denuncia vulneración del derecho al juez predeterminado y al doble recurso
Leticia de la Hoz ha ampliado sus cuestiones previas en relación con otros dos clientes que también representa, argumentando que estos sí tendrían derecho al doble recurso al no ser juzgados en el Tribunal Supremo, un derecho del que Koldo García carece en este procedimiento, lo que a su juicio vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley.
La letrada ha cuestionado además la conexidad del caso, recordando que el procedimiento surge presuntamente de un hallazgo casual en el caso Gaslow de hidrocarburos, donde una conversación interceptada mencionaba a Koldo García como alguien a quien había que investigar.
Asimismo, ha lamentado no disponer todavía de copia de los dispositivos electrónicos. Dice que sorprendentemente fueron entregados personalmente a su cliente teléfonos móviles, un iPad y un ordenador perteneciente a su ex mujer, Patricia Ruiz.
La defensa de Koldo pide su puesta en libertad y cuestiona la competencia del Supremo
Leticia de la Hoz ha solicitado la suspensión de la vista para analizar una nueva cuestión previa y ha pedido la puesta inmediata en libertad de su cliente, argumentando que al no tratarse ya de un juicio inmediato disminuye el riesgo de fuga. La letrada ha señalado como hecho notorio que Ábalos ya no es diputado, indicando que conocieron por la prensa la retirada de su indemnización por cese, su medio de vida.
Además, ha cuestionado la competencia del Supremo para juzgar a su cliente una vez sin aforamiento, calificando de «arbitrario» el mantenimiento de dicha competencia, si bien en términos de «respetuosa defensa». El presidente Martínez Arrieta le ha pedido que retire la palabra «arbitrariedad», lo que De la Hoz ha aceptado.
El Supremo descarta la recusación planteada por la defensa de Koldo García
El presidente Martínez Arrieta ha rechazado la petición de recusación al considerarla extemporánea, decisión que será argumentada en la futura sentencia. Ha recordado que la composición de la Sala fue comunicada el 14 de enero de 2026, dando tiempo suficiente para plantear esta cuestión. Acto seguido, ha cedido la palabra para el resto de cuestiones previas, señalando que ya constan por escrito y la Sala tiene cumplido conocimiento de ellas. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, ha formulado respetuosa protesta y ha anunciado que recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional.
La defensa de Koldo García recusa a varios magistrados de la Sala
Leticia de la Hoz ha planteado causa de recusación contra el magistrado Julián Sánchez Melgar por presunto interés directo derivado de su «pasado político», al haber sido nombrado fiscal general del Estado por el PP, partido que ejerce como acusación popular en esta causa.
También ha recusado a los miembros de la sala de admisión —Martínez Arrieta, Palomo, De Porres y Marchena— por haber decidido sobre la apertura del procedimiento, alegando que hasta siete denuncias previas fueron archivadas y que los magistrados ya tienen un juicio previo formado sobre el caso. La defensa de Ábalos se ha adherido a la recusación.
Tanto la Fiscalía como la defensa de Aldama se han opuesto radicalmente por extemporaneidad, al conocerse la composición de la Sala desde hace tiempo, y por improcedencia legal. La acusación popular encabezada por el PP también se ha opuesto.
La Sala se ha retirado a deliberar sobre esta cuestión, confiando en resolver en unos 15 minutos.
La defensa de Aldama se opone a varias peticiones de la letrada de Koldo García
José Antonio Choclán, abogado de Víctor de Aldama, ha solicitado la misma prueba que la Fiscalía Anticorrupción y se ha adherido a la renuncia de testigos propuesta por esta. Además, se ha opuesto a la incorporación de autos del caso Hidrocarburos al considerar que no guardan relación con el presente procedimiento, así como al informe sobre el patrimonio de su cliente, al no entender su utilidad para la defensa de los acusados.
También ha rechazado la prueba del polígrafo, calificándola de novedosa y necesitada de un profundo análisis, señalando que, si la defensa de Koldo desea someter a su propio cliente, podría aceptarse, pero no imponerse al resto.
La defensa de Koldo García solicita la prueba del polígrafo para su cliente y para Aldama
Leticia de la Hoz ha pedido que se practique la prueba del polígrafo tanto a Koldo García como a Víctor de Aldama, argumentando que, si bien no está contemplada en la normativa vigente, tampoco se encuentra expresamente vetada. Asimismo, la letrada ha aportado un acta notarial que acredita que, cuando le fueron devueltos los teléfonos móviles a su representado, la información contenida en ellos no se podía consultar.
La defensa de Koldo García solicita incorporar nueva prueba documental
Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, ha planteado como prueba documental adicional autos del Tribunal Supremo que no le habrían sido notificados como uno relativo a la pieza de Santos Cerdán en la pieza de las constructoras. Además, ha reclamado el acceso a los dispositivos electrónicos, al entender que el momento procesal oportuno para su entrega es ahora, tal como había indicado previamente la Sala. El presidente Martínez Arrieta ha objetado que un auto no puede considerarse prueba documental, aunque la letrada ha insistido en la necesidad de que sea aportado al juicio. La defensa de Koldo ha señalado también que la de Ábalos tampoco ha sido notificada de varias resoluciones.
La acusación del PP renuncia a la testifical de Cerdán
El abogado del PP, Alberto Durán, ha respaldado la petición de la defensa de Ábalos para que se incorpore el testimonio de escritos, resoluciones y actas de entrega procedentes del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Asimismo, ha renunciado a parte de su documental, incluidos los requerimientos al Ministerio de Transportes y al PSOE, al existir una pieza secreta en la Audiencia Nacional sobre presunta financiación ilegal. También ha prescindido de varios testigos, entre ellos Santos Cerdán —investigado en otra pieza y cuyo testimonio considera irrelevante—, Manuel de las Heras y Antonio Fernández Menéndez.
El fiscal Anticorrupción plantea sus cuestiones previas
El fiscal de sala de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha trasladado varias cuestiones previas. En relación con el delito de malversación, ha propuesto ofrecer acciones mercantiles a Ineco y Tragsa, que contrataron a la novia de Ábalos sin que fuera a trabajar. Además, ha solicitado la comparecencia de varios agentes que realizaron atestados en la investigación y ha renunciado a cuatro testigos que figuraban en su escrito de acusación, entre ellos Víctor Ábalos, Ignacio Díaz Tapia y una familiar de Koldo García.
Arranca la audiencia previa
El presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, ha preguntado a las partes sobre una posible conformidad con los escritos de acusación. Antes del inicio, se ha notificado la sustitución del juez Vicente Magro por Susana Polo por necesidades de servicio. El tribunal ha fijado turnos de media hora por exposición y ha pedido a los abogados no repetir las cuestiones previas ya trasladadas por escrito.
Última hora de las declaraciones de Ábalos, Koldo y Aldama
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la vista preliminar antes de juicio de Ábalos, Koldo y Aldama. Los tres acusados declaran en el Tribunal Supremo para la audiencia previa por el ‘caso Mascarillas’ antes de ir a juicio.
La defensa de Koldo alega vulneración de la inmunidad parlamentaria y pide la nulidad radical
Leticia de la Hoz ha argumentado que el suplicatorio concedido por el Congreso se limitaba a la investigación sobre los contratos de urgencia y emergencia durante la pandemia, sin autorizar la investigación sobre la contratación de Jéssica Rodríguez y Claudia Montes.
Por ello, ha solicitado la nulidad radical de las actuaciones, señalando que existe jurisprudencia favorable aunque no sobre un hecho idéntico ni en España ni en sentencias europeas. La letrada ha aclarado que no invoca la inviolabilidad, como se le indicó en su momento, sino la inmunidad parlamentaria recogida en la legislación española.