Comparecencia de Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo, en directo | Última hora por el ‘caso Mascarillas’ antes de juicio hoy

José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama declaran hoy en el Tribunal Supremo este jueves, 12 de febrero donde se les va a juzgar sobre las acusaciones del llamado ‘caso Mascarillas’. Los tres acusados se presentan en la vista previa antes de ir a juicio y se hablará sobre la competencia del órgano judicial, si se han vulnerado derechos fundamentales o posibles nulidades.

El ex ministro del PSOE y su asesor acudirán desde la prisión en un furgón policial, mientras que el empresario Aldama llegará a pie al disponer de libertad provisional.