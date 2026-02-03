José Luis Ábalos y Koldo García no quieren ir a la audiencia previa de cuestiones preliminares, señalada para el próximo 12 de febrero, después de que el propio Koldo asegurase haber sufrido heridas en el torso durante su traslado en furgón de la cárcel de Soto del Real (Madrid) al juzgado para recoger sus teléfonos móviles.

El que fuera asesor del ex ministro de Transportes explica que le hicieron mucho daño en el traslado, especialmente por el cinturón, que debía estar adaptado a una persona muy bajita y muy delgada, lo cual no es su caso.

Su abogada, la letrada Leticia de la Hoz, fue a visitarle el pasado viernes 30 de enero y le dijo que todavía tenía heridas en el pecho. También aseguró que estuvo muchas horas sin comer y que perdió la rutina.

Fuentes conocedoras de estas conducciones aseguran que a los presos les levantan durante la noche, les llevan en furgones —algunos con escasa higiene— y están encerrados ahí durante horas para mantener la seguridad. En todo momento están engrilletados, sólo si por motivos médicos o si los agentes les ven tranquilos les quitan las esposas.

Todos los días hay conducciones de este tipo de presos que tienen que comparecer en el juzgado o salir fuera de la cárcel por motivos médicos. En el caso de Koldo y Ábalos la conducción es interurbana, por lo que serán los agentes de la Guardia Civil los que se tengan que encargar de llevarles.

Ábalos y Koldo no quieren vivir esta experiencia de nuevo, pero el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente les ha citado. Puente ha recibido la solicitud de ambos de declarar por videoconferencia y ha pedido a los servicios médicos de la cárcel de Soto del Real que informen sobre el estado de salud de los dos.

Ábalos recibe la visita de su hermana

Pese a sus problemas de salud, el ex ministro de Transportes está algo más animado estas semanas, ya que ha tenido la visita de su hermana, que ha viajado desde Valencia para verle.

La familia de Ábalos era reacia a visitarle para evitar salir en los medios de comunicación, que han estado haciendo guardia en la cárcel de Soto del Real durante semanas.

Sus visitas más frecuentes son las de su ex pareja Andrea de la Torre, que está en Madrid, y su primogénito Víctor Ábalos que le está ayudando a sus gestiones con el exterior. También le visitan abogados para asesorarle en el procedimiento judicial.

El móvil de Koldo

Koldo, por su parte, está a la espera de poder desencriptar su teléfono móvil. El juez le facilitó un disco duro con el volcado de la información de sus teléfonos que aún no ha podido abrir y denunció indefensión.

Su defensa ha tenido que volver al juzgado para obtener un nuevo disco duro, que sólo abrirá junto a un perito especializado.

El que fuera asesor de Ábalos también explica desde prisión a OKDIARIO que desactivó su móvil en julio de 2021 nada más salir del Ministerio de Transportes tras el cese repentino de José Luis Ábalos como ministro. También asegura que nunca recibió los correos electrónicos de alertas de Adif.

Koldo y Ábalos se enteran de las noticias que salen sobre ellos a diario. Lo hacen gracias al televisor que el ex ministro compró nada más llegar. Ambos tienen un trato amistoso con el resto de internos y no han tenido problemas con los funcionarios de la prisión.

Primer paso del juicio

Koldo y Ábalos afrontarán el juicio desde prisión provisional. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha fijado como primera fecha el 12 de febrero a las 10:00 horas para que los abogados de los tres acusados expongan sus cuestiones previas a la vista oral.

Los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los jueces Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que «se concertaron» para aprovechar la condición del entonces ministro y su «influencia» para «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades tuvieran».