Koldo denuncia indefensión al recibir copias encriptadas de sus móviles y se ve obligado a pagar a peritos

Koldo García denuncia indefensión al recibir copias encriptadas de sus móviles que no puede abrir y se ve obligado a pagar a peritos para acceder al contenido que grabó. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, su defensa ha visitado a dos peritos para poder acceder al disco duro que contiene el volcado de sus teléfonos móviles en los que hay material de interés para la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

Koldo ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que informa al juez que le es imposible técnicamente acceder al disco duro que le entregaron el pasado 21 de enero.

Su defensa matiza en este escrito que se le facilite el software necesario, el acceso a los soportes en dependencias oficiales con los medios adecuados, o cualquier otra medida que estime oportuna, como su inmediata devolución de los terminales telefónicos.

«La entrega referida se realizó sin que se facilitara a esta parte información técnica suficiente acerca del formato, estructura, sistema de cifrado o requisitos de acceso de los discos duros entregados, ni se acompañara de instrucciones, claves, licencias o herramientas que permitieran su apertura y análisis por medios ordinarios», explica su defensa en el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Y prosigue: «Que los referidos discos duros han sido facilitados en un formato técnico especializado, cuya correcta apertura, visualización y análisis requiere necesariamente la utilización de software informático específico de carácter forense, encontrándose entre dichos programas el software Cellebrite, herramienta de origen israelí habitualmente empleada en entornos policiales y periciales para el análisis de dispositivos móviles y volcado de datos».

Koldo reclama, de este modo, que se le facilite el acceso a ese programa informático o a otros programas específicos equivalentes para abrir su disco duro.

Koldo cree que está «indefenso»

La defensa de Koldo ha alegado que se siente indefenso «al verse imposibilitada esta parte de ejercer de manera efectiva su derecho de defensa, al no poder conocer, analizar ni valorar el contenido de una prueba de indudable relevancia en el marco de las presentes diligencias, con vulneración del principio de contradicción y del principio de igualdad de armas procesales».

Explican que no existe «igualdad de armas» cuando el material probatorio de cargo es accesible para la fuerza actuante y la instrucción, pero resulta ininteligible para la defensa.

«Sin el acceso directo a los terminales para contrastar los datos, mensajes y archivos en su entorno original, resulta imposible articular una estrategia de defensa eficaz frente a las imputaciones vertidas», exponen.

Los investigadores sí tienen acceso al contenido de sus teléfonos, ya que llevan con ellos más de un año y han analizado la información que había en los mismos.

El juez responde

Tras la petición de Koldo, el juez Ismael Moreno ha dictado un auto en el que pide a su abogada que comparezca en la Audiencia Nacional a la mayor brevedad posible y aporte el disco duro que le fue entregado al que fuera asesor de Ábalos.

«Verificado que sea, dicho disco duro se remitirá nuevamente a la fuerza policial actuante a fin de que lleven a cabo la copia del volcado y clonado de los dispositivos, de manera individualizada por cada uno de los investigados», explica Moreno. En concreto, se tratan de cuatro móviles, un iPad y un ordenador. Algunos de estos dispositivos son de su ex mujer, Patricia Úriz, y su hermano Joseba García.

El juez, además, se pronuncia sobre los problemas técnicos para abrir el disco duro: «Teniendo en cuenta que a la vista del contenido del escrito de la representación procesal de Koldo García, en donde participan la imposibilidad técnica de acceder al contenido del disco duro entregado, no se vulneraría el derecho a la intimidad, ya que según se participa en el mencionado escrito, al no poder acceder al mismo, no se han podido realizar acciones que puedan comprometer la confidencialidad de la información personal».