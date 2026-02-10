Tellado se burla del PSOE: «Pido disculpas por ganar las elecciones en Aragón y Extremadura»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha tirado de ironía este martes en el Club Siglo XXI, donde, tras destacar los recientes triunfos electorales del PP en Extremadura y Aragón, ha pedido «disculpas por haber ganado las elecciones del pasado domingo». La broma con la que ha arrancado Tellado la presentación de la conferencia-coloquio del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha sido celebrada con risas.

Tellado ha seguido felicitando con sarcasmo al PSOE por quedar en segundo lugar con su peor resultado histórico en la comunidad, y a Podemos por haber quedado fuera de las Cortes aragonesas.

También ha lanzado un mensaje directo a Vox, a quien ha avisado de que su partido tiene claro lo que España «se juega» en este momento y quién es su «adversario» en las próximas elecciones, subrayando que no se van a «desviar del camino».

El secretario general del PP ha insistido además en que su partido toma nota de las críticas recibidas y, en el mismo tono jocoso, se ha disculpado también por haber ganado en Aragón el pasado domingo, en Extremadura el 21 de diciembre y porque lo harán en Castilla y León el próximo 15 de marzo.

Tellado ha elogiado la labor de su compañero López Miras y ha contrapuesto los gobiernos del PP a lo que ha calificado como el «desastroso» Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha descrito como «el que más roba, el que peor gobierna, el que más se empeña en dividir y enfrentar a la sociedad española y el que ha entrado en una decadencia irreversible».

Ha afirmado con rotundidad que España está cansada de Pedro Sánchez, que ya no lo soporta más y que el mensaje es claro y contundente. Ha recordado que los aragoneses acaban de dar un golpe definitivo a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, hundiéndola en las urnas.

A su juicio, el PSOE ya no compite por ganar en ningún territorio y se conforma con retener el segundo puesto, habiendo descendido a una «segunda división» electoral. «Hace tres años gobernaba en Aragón y Extremadura; ahora lucha por no quedar tercero».

En su opinión, los socialistas se están desvaneciendo como opción de gobierno en todo el país, un camino al que Sánchez ha llevado a su partido y del que el dirigente popular se ha congratulado. Frente a ello, ha subrayado que existe una mayoría «centroderechista consolidada y en expansión», comandada por el PP, que avanza «con determinación y prepara el cambio que llegará pronto a nivel nacional».

Por otra parte, ha calificado al Gobierno de Sánchez de inmoral y ha puesto como ejemplo la concesión de semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, ex jefe militar de ETA y «una de las mayores alimañas» de la banda. Ha atribuido esta medida al pacto entre Sánchez y Otegi, con Bildu mandando, el PSOE obedeciendo y el PNV ejecutando. El resultado, según él: asesinos en la calle a cambio de que Sánchez permanezca más tiempo en La Moncloa. Eso representa, ha concluido, el fondo moral al que ha caído el PSOE en esta fase oscura bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.