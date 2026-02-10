Otra votación que pierde Sánchez: el PP logra que los aumentos en gasto militar se aprueben en el Congreso

Pedro Sánchez ha recibido otro bofetón este martes en el Congreso: el Partido Popular ha logrado que cualquier aumento de gasto militar se tenga que aprobar en el Congreso de los Diputados. La proposición de ley presentada obligará al Ejecutivo de Sánchez a contar con aval parlamentario para cualquier incremento en defensa y prohíbe mover fondos entre ministerios sin control. Las abstenciones de Junts, PNV y BNG han sido clave para que la iniciativa supere el primer examen. Desde el PP, se ha subrayado: «Es inadmisible que se incrementen partidas millonarias sin que el Parlamento tenga voz ni voto».

El Partido Popular presentó esta iniciativa después de que el año pasado, sin pasar por el Congreso, el presidente Pedro Sánchez elevase el gasto militar en 10.471 millones de euros. Entonces, el PP consideró esta decisión inadmisible y completamente discrecional.

Ante esta situación y el vacío presupuestario en España —ya que el Gobierno no ha presentado ni un solo Presupuesto General del Estado en toda la legislatura—, el PP registró una proposición de ley para que cualquier incremento en partidas de defensa tenga que recibir aval parlamentario. Este martes la ha sacado adelante.

Además, la norma busca prohibir expresamente las transferencias de crédito entre secciones de las cuentas estatales, un mecanismo que se aprobó pensando en situaciones extraordinarias como la pandemia del Covid-19, pero que el Ejecutivo ha utilizado a su antojo para sortear la falta de aprobación de los PGE.

Este paso parlamentario supone una victoria simbólica para el PP, aunque aún es solo el primer paso del recorrido de la norma. Lo habitual es que el PSOE y Sumar bloqueen la ley en la Mesa, ampliando los plazos para registrar enmiendas y ralentizando su aprobación.

Aun así, los populares suman otra ley a lo que han bautizado como «el congelador Armengol», y utilizan la ocasión para criticar el aumento de la inversión en defensa del Gobierno, especialmente tras el compromiso de Sánchez de alcanzar un 2% del PIB en defensa para 2025, dentro de su pacto renovado con la OTAN.

La norma refleja la estrategia del PP de exigir transparencia y control parlamentario, asegurando que el Ejecutivo no pueda tomar decisiones millonarias a discreción. Según los populares, el objetivo es garantizar que cualquier incremento del gasto militar pase por el Congreso y que no se utilicen mecanismos extraordinarios para mover fondos entre ministerios sin supervisión parlamentaria.