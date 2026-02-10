El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, se muestra muy crítico con el pacto que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu para seguir en La Moncloa y analizó la política penitenciaria que está viviendo España con los etarras encarcelados.

En primer lugar, el periodista recuerda que el pacto de Sánchez con EH Bildu le permitió ser presidente del Gobierno: «El pecado original de Sánchez es el que siempre será su gran pecado capital. Ése es el pacto con la banda terrorista ETA a través de su marca blanca Bildu, para llegar de manera bastarda al poder y mantenerse en él. Sin ese pacto bastardo con la banda terrorista ETA, Pedro Sánchez jamás hubiera sido presidente».

Inda es contundente con las excarcelaciones y permisos penitenciarios que ocurren en España con los etarras por ese pacto con Bildu. «¿Saben ustedes cuántos etarras gozan ya de régimen de semilibertad? Exactamente 112 de los 119 que la banda tiene todavía en prisión. Yo los tendría en la cárcel toda la vida. Cadena perpetua. Pero como eso no es posible, pues hay que atenerse a lo que hay», señala el director de OKDIARIO.

Inda ha recordado el último caso de un etarra favorecido por estos pactos: «El último beneficiado es Txeroki, otro mal nacido, otro hijo de perra que asesinó a 20 personas, que fue el autor intelectual o material de 20 asesinatos».

Por último, Eduardo Inda critica a Pedro Sánchez: «Es moralmente igual o incluso peor que los terroristas que está poniendo en libertad por una sencilla razón: los terroristas que está poniendo en libertad, pues no se ocultan, son asesinos y lo dicen abiertamente».

«Pero él va de demócrata. Y hay que recordar, y eso ya define totalmente al personaje, que ETA quitó la vida a 12 socialistas y 856 españoles. Sánchez, ya sólo te queda, querido presidente, poner en libertad a Txapote», finaliza.