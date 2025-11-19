Sánchez elude pronunciarse sobre su hermano procesado pero arropa a Gallardo en un mitin en Mérida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido pronunciarse sobre el caso judicial de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón -que se sentará en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias- en un mitin en Mérida donde sí ha arropado al imputado Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Sánchez ha intervenido en el mitin de precampaña de las elecciones autonómicas en Extremadura del próximo 21 de diciembre, junto a Gallardo, pero no ha hecho alusión al procesamiento de su hermano. Y eso que Gallardo le ha dejado la bola botando al reconocer «el daño que está sufriendo» él y su familia en el ámbito personal.

«Ahora que no nos escucha nadie, querido presidente, tengo que reconocer que la derecha ha fabricado una gran mentira que nos ha hecho daño», le ha dicho Gallardo a Sánchez, para añadir que a él «personalmente» también le ha hecho «daño».

El candidato socialista ha señalado que «personalmente» lo ha «pasado mal», pero no por él, ha dicho, sino por su familia, por mis hijos y «también por David, un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha».

El candidato socialista ha añadido que no sabe si es «casualidad» o es «estrategia» que «justamente un mes después de ser elegido secretario general y siete años después» de que David Sánchez entrara en la diputación una «organización instrumental de extrema derecha» pusiera una denuncia «previo a artículos pagados por la Junta de Extremadura de pseudomedios que no lee nadie en Extremadura».

«Es verdad que el daño a mi familia ha sido muy importante», ha reiterado Gallardo una vez más, quien en todo caso ha señalado que no han conseguido lo que pretendía, que era desviarles «del camino, de las convicciones» y del proyecto político que el Partido Socialista tiene para esta región. «Quien no sabe ganarte en las urnas, la derecha siempre lo hace, intenta destruirte utilizando los juzgados», ha aseverado.

Gallardo ha señalado que lo que le mantiene «los pies en el suelo» es la «honradez», si bien ha reconocido que «en ocasiones» ha reflexionado sobre si merecía la pena continuar, pero siempre ha llegado a la conclusión cuando ha hablado con Pedro Sánchez, ha dicho, de que «dirigir el Partido Socialista no es fácil, pero siempre merece la pena» por «devolver la dignidad a esta tierra».

Sánchez ha defendido que en los siete años que lleva en La Moncloa ha incrementado los fondos a las comunidades autónomas y en el caso de Extremadura ha aportado un 40% más que su antecesor, Mariano Rajoy, al tiempo que ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, rechace 1700 millones de quita de deuda.

Sánchez ha participado en un acto de precampaña electoral en Mérida junto al líder de los socialistas extremeños y candidato a presidir la Junta, Miguel Ángel Gallardo, y ha erigido al PSOE como garante del Estado de Bienestar y de los servicios públicos frente a los «recortes» del PP.

Sánchez ha defendido sus políticas hacia Cataluña subrayando que ahora gobierna la Generalitat un socialista como Salvador Illa que «defiende la unidad de España».