Rita Maestre sobre Errejón: «Es un misógino, un depredador y un manipulador patológico»

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado a su ex pareja Íñigo Errejón de ser «un misógino, un depredador y un manipulador patológico» este domingo durante una entrevista. Rita Maestre se ha defendido con una pregunta tras las acusaciones contra Errejón: «¿Cómo iba yo a encubrir como política lo que no supe como pareja?», ha cuestionado después de las citadas acusaciones de violencia machista contra Íñigo Errejón, el ex portavoz de Sumar en el Congreso, que han provocado su dimisión de todos sus cargos.

«Estoy segura de que ninguna persona sabíamos que era un misógino, que era un depredador y que era un manipulador patológico, como lo que hemos sabido. ¿Pero cómo iba yo a encubrir como política lo que no supe como pareja?», ha destacado. En este sentido, ha resaltado que son comportamientos que «hablan de relaciones de maltrato y de abuso psicológico, incompatibles con ser una buena persona». En cambio, a su juicio, ha habido una «frivolización» con esa «mezcla de amarillismo y de oportunismo».

Maestre ha reconocido que se siente orgullosa: «Lo que ha pasado es muy doloroso, pero no se habría resuelto así si no fuera por el feminismo y eso es reconfortante porque las cosas cambian, duramente, pero cambian y cambian a mejor».

En este sentido, Rita Maestre ha destacado la importancia del movimiento feminismo en España, del que ella asegura formar parte. En este sentido, ha resaltado que ha cambiado las cosas en la esfera política al permitir que «desde que en una publicación anónima se acusa a un político de primera línea de comportamientos» sobre los que desconoce «si son delictivos».

La coportavoz de Más Madrid ha realizado estas declaraciones durante una entrevista, grabada el pasado 30 de octubre, emitida este domingo en el espacio Salvados de laSexta, días antes de que Errejón tenga que comparecer en el juzgado por un caso de presunta violencia sexual.

Íñigo Errejón dimitió el pasado 24 de octubre de todos sus cargos tras ser acusado el día anterior en redes sociales con mensajes anónimos, sin citarle, de violencia machista. Entonces, la periodista Cristina Fallarás reveló denuncias anónimas contra un «un político muy conocido» de Madrid y que los mensajes definían como «indignado social» que «nunca saca la cabeza los días del 8M». Los acontecimientos precipitaron después. Errejón convulsionó Sumar. Entonces, salieron más mujeres con acusaciones similares. Mientras, también se señaló a la líder de Sumar Yolanda Díaz: ¿cuándo supo de los comportamientos de Errejón? ¿Le encubrieron?

Las denuncias anónimas apuntaron a «un trato inapropiado» que aseguraron que «puede calificarse de acoso sexual». En las mismas, se reconoció a la comunicadora que «había agredido sexualmente a mujeres durante años, y que esto se había denunciado a nivel interno». Durante los días posteriores, se sucedieron una serie de denuncias, entre ellas, las de la actriz Elisa Mouliaá.

Carta de Íñigo Errejón

Rita Maestre ha reconocido que no le ha gustado el comunicado de Íñigo Errejón, en el que explicó que ponía fin a la política: «Fue ofensivo, un insulto a la inteligencia, con esa mezcla indecente de victimismo, echando balones fuera, sin asumir nada y sin pedir perdón».

«No ha pedido perdón y cuando no se pide perdón es porque no se asume la responsabilidad de lo que se ha hecho. Y eso es lo más grave porque si no asumes la responsabilidad, ni reparas el daño pidiendo perdón, no eres capaz de garantizar que no lo vayas a volver a hacer», ha destacado.

Maestre ha hablado con Mouliaá

Durante la entrevista, Rita Maestre ha confesado que se ha puesto en contacto con la actriz Elisa Mouliaá. «Escuché (a Mouliaá) hacer referencia a mi carta y me sentí también interpelada, por lo que me puse en contacto con ella», ha destacado Maestre.

Horas después de la dimisión de Errejón, la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá denunció en redes sociales su caso. «Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo», aseguró entonces en un mensaje en redes sociales. La artista expuso en su perfil que fue una de las mujeres que había sufrido las presuntas actitudes que, según las denunciantes, podrían encuadrarse en casos de violencia machista por parte de Errejón.

Posteriormente, el propio Errejón Más Madrid reconoció Errejón había confirmado que las acusaciones hechas contra él en las redes sociales de violencia machista eran ciertas.

Errejón ante el juez

Como se ha indicado con anterioridad, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha citado a declarar este martes, 12 de noviembre, al ex portavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón como investigado por un presunto delito de agresión sexual. Fue denunciado por la actriz Elisa Mouliaá, que también comparecerá este martes para ratificar el contenido de su denuncia. El juez Adolfo Carretero había citado a declarar a la denunciante el jueves, día 7, para saber si se ratifica en los términos de su denuncia ante la Policía. En cambio, pocas horas antes de la comparecencia, el magistrado suspendió la declaración y la aplazó para este martes 12 de noviembre.