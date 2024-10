Rita Maestre, edil de Más Madrid en la capital, negó el domingo en un comunicado cualquier «encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta» que hubiera cometido su ex pareja Íñigo Errejón, fundador de la formación y ex portavoz de Sumar. Sin embargo, este mismo lunes, en la rueda de prensa de Más Madrid, Maestre ha admitido que conocía el «episodio de Castellón» que se publicó en las redes sociales el pasado mes de junio de 2023 y que contradice lo que ella misma publicó en su nota.

«Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido. Más bien me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador», subrayó este domingo en el comunicado que publicó en su perfil oficial de X, antes Twitter.

Esta declaración choca con las afirmaciones expresadas este lunes, en las que sí ha admitido que «el único episodio» que conocieron en Más Madrid respecto a las denuncias presentadas contra Errejón por delitos sexuales «fue el de Castellón».

Maestre ha comparecido este lunes en rueda de prensa, acompañada de la ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Los mensajes de 2023

Rita Maestre se refería a la manifestación anónima de una chica quien, en junio de 2023 a través de varios mensajes en la red social X, acusó a Errejón de lo «que se podría clasificar como agresión sexista».

La joven denunció tocamientos sin su consentimiento. «Volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente», aseguraba la mujer en un mensaje, que luego fue borrado.

Los nombres propios que aparecían en ese hilo de mensajes eran los del ex portavoz de Sumar y el de la que fuera su jefa de gabinete, Loreto Arenillas. Esta ex diputada fue señalada por tratar de mediar con la víctima para no hacer públicos los hechos, según la versión de la chica. «Yo le dije que no entendía que había que mediar o solucionar, que la situación era que un tío me había metido mano de fiesta, que era algo hecho», escribió la joven.

Rita Maestre ha declarado que de los «cinco testimonios» que se han conocido de «mujeres que dicen haberse sentido vejadas, humilladas y maltratadas» por Errejón, «en dos de ellas, esas situaciones se produjeron cuando Íñigo Errejón» era aún su pareja.

«Oigo con preocupación cómo en estos días en las redes sociales y en una parte de la opinión pública se extiende con frivolidad la expresión todos lo sabían y todos lo encubrieron», ha indicado. «Por supuesto que nadie sabía que Íñigo Errejón usaba su poder para establecer ese tipo de relaciones», ha señalado la representante de Más Madrid, que ha añadido: «No tuvimos ninguna constancia, ni denuncia, ni rumor, ni conocimiento de ninguna agresión sexual o psicológica de este tipo».

En todo caso, Maestre ha asumido que las explicaciones que pidieron «no fueron suficientes». «No debimos haberlas dado por cerradas ahí», ha apostillado. «El siguiente episodio, que conocimos, el lunes por la mañana, nos llevó menos de 24 horas después a pedir su acta», ha sentenciado.