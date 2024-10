Así denunció Ayuso los ataques machistas de Errejón ¡hace 5 años!

Íñigo Errejón ha dimitido este jueves de todos sus cargos políticos entre acusaciones de violencia machista. Ahora bien, hace cinco años la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya denunció este tipo de actitudes del ex diputado de Sumar. «Mire señor Errejón si yo fuera una mujer de izquierdas los ataques machistas que me ha lanzado me los hubiera tenido que tragar», aseguró la dirigente regional durante una intervención en la Asamblea de Madrid.

La presidenta madrileña afeó al entonces diputado por Más Madrid que le hablase despacio para que la dirigente le entendiera. «Porque usted tiene es halo tan intelectualoide que me tiene que hablar despacito para que la pobre mujer de centro derecha le entienda», ironizó Ayuso.

Estas palabras coinciden con las críticas que ahora está recibiendo Íñigo Errejón a través de redes sociales donde se le está acusando de violencia machista. Concretamente, la periodista Cristina Fallarás ha revelado denuncias anónimas contra un «un político muy conocido» de Madrid y que los mensajes definían como «indignado social» que «nunca saca la cabeza los días del 8M». Los acontecimientos se han precipitado después.

Tras estas revelaciones, varias personas se han pronunciado en redes sociales asegurando que las quejas contra Errejón eran un secreto a voces. «Es importante señalar que lo de Errejón no sale de la nada. Esto es consecuencia de muchas mujeres hablando y perdiendo la vergüenza y de otras dispuestas a escuchar, a apoyar y a empujar», ha dicho la periodista Marina Lobo. «¡Que empiece la fiesta! Ya no vamos a estar calladas y vamos a vivir viendo como caéis uno a uno», ha escrito la guionista Isabel Calderón.

Ahora bien, el que fuera uno de los fundadores de Podemos ha explicado que su dimisión se ve a motivos de salud. «El ritmo y el modo de vida en la primera línea política, durante una década, ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo el que esté en esta posición durante un tiempo prolongado», ha afirmado en un comunicado difundido en las redes sociales.