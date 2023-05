El PP de Feijóo tras el adelanto electoral: «El 28M ha sido la verdadera moción de censura a Sánchez»

El adelanto electoral de las generales anunciado por Pedro Sánchez para el 23 de julio ha pillado al Comité de Dirección del PP reunido tras su aplastante triunfo en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo. Con todo, fuentes de la dirección de Alberto Núñez Feijóo y a la espera de la rueda de prensa en Génova, ya avanzan como primera reacción que «el 28M ha sido la verdadera moción de censura a Sánchez», pues el tsunami del PP en las urnas ha obligado al presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. «El 28M se ha iniciado el fin del sanchismo», recalcan las mismas fuentes.

Además, tales fuentes de Génova critican que Sánchez haya querido así «desviar el foco» hacia La Moncloa tras el rotundo triunfo del PP en las urnas municipales y autonómicas e incluso se preguntan si tras el descalabro del PSOE, Sánchez es el mejor candidato de los socialistas para presentarse a la reelección en estas generales.

En los comicios de este 28M, el PP se ha impuesto al PSOE por algo más de 3 puntos y más de 758.000 votos, según el recuento al 99,9% escrutado. Los populares ha logrado más de 7 millones de papeletas (casi dos millones más que en 2019), mientras que el PSOE ha obtenido casi 6,3 millones (medio millón menos).

«Primer paso»

En su valoración de los resultados este domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, destacó: «Hemos ganado en claridad y hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político. Espero que todas las fuerzas políticas hayan entendido el mensaje».

Sin embargo, apenas unas horas después El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en una declaración institucional convocada por sorpresa el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio tras la debacle sufrida en las elecciones autonómicas y municipales de este domingo.

En una declaración institucional sin preguntas en Moncloa, Sánchez ha informado de que ha hablado con el Rey Felipe VI para comunicarle la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para esta tarde y la disolución de las Cortes. Sánchez ha dicho asumir los resultados y ha señalado que dado el resultado que han arrojado las urnas ha optado por someter por el «mandato democrático a la voluntad popular» en unos comicios generales que se adelantan de finales de este año al día 23 de julio.

Posibles pactos

El propio jefe del Ejecutivo de PSOE-Podemos ha reconocido en la puerta de Moncloa que una de las razones de este adelanto electoral ha sido asistir a unos comicios en los que, según su vaticinio y adelantándose a posibles pactos, «numerosas instituciones pasarán a estar administradas por nuevas mayorías conformadas por PP y Vox». Sin embargo, si no hay acuerdo en las comunidades autónomas, habrá gobiernos que no se formen antes de las generales. En los ayuntamientos (cuya constitución está prevista para el 17 de junio), la ley es diferente y permite gobernar a la lista más votada en caso de que no alcanzar mayoría absoluta.

Junto a ello, Sánchez también se ha referido a la Presidencia española de la Unión Europea, que asumirá su Gobierno el 1 de julio, a sólo seis días del arranque oficial de la campaña electoral del 23 de julio. Estas cuestiones, ha esgrimido Sánchez, «aconsejan una clarificación de la voluntad de los españoles y españolas».