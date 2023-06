Manuel Cobo (PP): «Es imprescindible y urgente para España acabar con el sanchismo»

Manuel Cobo ha sido una de las sorpresas de la lista al Congreso del PP por Madrid. La mano derecha, en su momento, de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid vuelve a la primera línea política, aunque desde el congreso del PP de abril de 2022 forma parte (discreta) de la dirección nacional del partido. Recuperado de salud, Cobo recibió la llamada hace unos días de su amigo, Alberto Núñez Feijóo. Cuenta a OKDIARIO que no lo dudó por compromiso personal con Feijóo y político con España. La parte, siempre, más complicada a estas alturas: explicarle a la familia que uno vuelve a meterse en este lío.

Pregunta.- Número siete de la lista del PP por Madrid que encabeza Feijóo. Vuelve a la primera línea política. ¿Cómo se siente?

Respuesta.- Hay varias sensaciones. Primero, agradecimiento a Feijóo por confiar en mí para una institución tan importante como el Congreso. Le conozco hace muchos años y tengo una relación de amistad con él. Luego, dada mi situación, hay que explicar a la gente que más te quiere, a tus hijos, a tu familia, el paso que das. Ya no esperaban que volviera. Pero no sé decir que no a un amigo que está trabajando tanto por España. Y sobre el número siete, fíjese. Como dicen los gallegos que no creen en meigas, pero haberlas haylas. Ese fue el número que yo llevé en la lista del año 95 a la Asamblea de Madrid. Fue la primera vez que el PP ganó por mayoría absoluta en la Comunidad con Alberto Ruiz Gallardón. Ese número me trae muy buenos recuerdos.

P.- ¿Le llamó Feijóo personalmente?

R.- Sí. Yo tengo una relación con él muy próxima. Ya estoy colaborando con él. Me nombró para el Comité Ejecutivo Nacional. En la medida que puedo, le doy mis aportaciones, mis opiniones, le envío papeles y hablo con él. El me llamó y me convenció.

P.- Y, ¿tuvo alguna duda o no?

R.- Sí, pero por si me fallan las fuerzas. Como saben, estoy trasplantado de los dos pulmones. Llevaba varios años caminando con oxígeno. Yo fumé demasiado. Ahora estoy bien de salud, pero con esta situación, en una vida mucho más activa, piensas si puedes recaer. A pesar de esa duda personal, ante un ofrecimiento tan importante de Feijóo, no le puedes decir que no cuando te pide que le acompañes. Y yo le voy a acompañar.

P.- Siempre ha estado en la política madrileña. Es la primera vez que llega al Congreso, aunque en 2015 salió elegido y tuvo que renunciar.

R.- Sí. Estoy muy orgulloso de aquellos años en Madrid. Sigo viendo muchas de las cosas que hicimos. Efectivamente, Mariano Rajoy me propuso ir en la lista por León. Ganamos y salí elegido. Poco antes de las elecciones, me dijeron en Puerta de Hierro que estaba muy mal y que mi situación era muy complicada. Al final, mis hijos y mi mujer me dijeron que renunciara. Estaba ya muy cerca de tener que ir con oxígeno.

P.- Aparte del compromiso personal con Feijóo, ¿es una urgencia nacional acabar con el sanchismo?

R.- Es urgente y es imprescindible. Los españoles se han convencido y los que no se lo tenemos que explicar bien. Explicarles cómo debería ser España y cómo se ha estropeado con Pedro Sánchez. No se respetan las instituciones y se presume de cosas absurdas, como que la economía en España va como una moto. ¿Cómo puede presumir de eso el presidente de un país con el mayor índice de paro de la Unión Europea o que más ha incrementado la deuda habiendo tenido los mayores ingresos? Es absolutamente inadmisible.

P.- ¿Qué le parecen los pactos con Podemos, Bildu o los independentistas catalanes?

R.- Vergonzosos. Usando la palabra que Sánchez usó en un debate ante un gran presidente como Rajoy, ha sido completamente indecente. Por lo que significan en sí mismo y por lo que él dijo cuando pedía el voto a los españoles. Ahí está el archivo contestando en tono chulesco a un compañero suyo aquello de ‘no pactaré con Bildu… quiere que se lo repita cinco veces’. O cuando dijo que no pactaría con la extrema izquierda de Podemos porque no podría dormir y recordaba que apoyaban el independentismo en Cataluña. Dos días después de las elecciones se abrazó con Pablo Iglesias y pactó un gobierno con la extrema izquierda, que es el único que hay en Europa. Es indecente.

P.- ¿El PP debe normalizar sus pactos con Vox? ¿El PP y Vox no deberían enredarse estos días antes de las elecciones?

R.- Feijóo tuvo cuatro mayorías absolutas en Galicia. Yo creo que el PP, con el programa que tiene y las personas que lleva en sus listas, gobernaría mejor sólo que pactando con partidos minoritarios. A mí no me gusta que la política la marque el que tiene un 7% de los votos ni en el Gobierno, ni en una comunidad ni en un ayuntamiento. Siendo secretario ejecutivo de política local con Javier Arenas redactamos un texto para que pudiera gobernar la lista más votada y, si había poca diferencia, que los españoles, dos domingos después, como en Francia, eligieran entre los dos más votados a su alcalde. Se lo pasamos al PSOE recién elegido Pedro Sánchez y dijo que ni de broma. Creo que gobernaríamos mejor solos, pero ¿cómo puede dar lecciones Sánchez de con quién podemos o no pactar?

P.- Y la ley del sí es sí, ¿qué le parece?

R.- La chapuza es tan vergonzosa que sería para que dimitieran. Lo más grave es que tardaron cinco meses en reformarla, gracias al PP, sabiendo que había violadores y pederastas que se estaban beneficiando. Sin embargo, reformar la sedición o la malversación lo hicieron en diez días. Esos son los adversarios de Alberto Núñez Feijóo.

P.- Por tanto, lista más votada, pero si es necesario, ningún complejo en pactar con Vox.

R.- Vamos a intentar tener mayoría absoluta. Si no se puede, tendremos que explicar a Vox que, si un partido tiene siete millones de votos y otro tiene 1.600.000 votos, como en el 28M, debe primar el programa del partido que ha tenido siete millones de votos. Eso no lo puede dudar nadie. Tiene que haber entendimiento y en esos pactos tienen que primar lo que han dicho los españoles si, mayoritariamente, han elegido al PP. Se pueden llegar a acuerdos sin pasar líneas rojas. Sin traicionar la confianza de los españoles.

P.- ¿Cómo ve al PP de Madrid ahora con Isabel Díaz Ayuso?

R.- Vuelve a estar maravilloso. Isabel Díaz Ayuso con mayoría absoluta. José Luis Martínez-Almeida con mayoría absoluta. Ha sido muy dura la legislatura con una pandemia terrible y muchos muertos, que no permitió una gestión ordinaria en los asuntos en los que más se invierte. Pero han dado la cara y han sido respaldados por más madrileños que antes. Yo veo muy bien a mi partido en Madrid.

P.- Nada que ver con otros tiempos convulsos donde la comunidad iba por un lado y el Ayuntamiento por otro.

R.- Nosotros tuvimos en el Ayuntamiento algún problema gobernando Esperanza Aguirre la Comunidad de Madrid. Es cierto. Pero en la gestión siempre pensamos antes en los madrileños que en nuestras cuitas de partido. Y ahí están, reitero, lo mucho que se hizo no sólo en el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón; también, por ejemplo, con José María Álvarez del Manzano. Metrosur fue un éxito de Gallardón o el soterramiento de la M30, recuperando además Madrid Río. Aún me paran por la calle y me lo dicen.

P.- ¿Qué hace falta para acabar con el sanchismo el 23J?

R.- Las urnas están aún vacías, pese a que las buenas encuestas. Lo peor de unas elecciones es pensar que las tienes ganadas o pensar que las tienes perdidas. Las dos cosas son muy malas. Hay que trabajar para convencer a la mayor parte de gente. Hay que convencer a los que siempre han votado al PP y a los que un día se fueron por las razones que fueran (y son muy respetables) para decirles que el PP hoy es la mejor y más útil opción. E, incluso, convencer a esa gente que no son militantes socialistas, pero que son de izquierdas y se han visto traicionados por Sánchez. Hay muchas personas que votaron al PSOE y no han entendido el sometimiento a los chantajes independentistas. Eso, la izquierda de verdad, la que la que yo he conocido en Madrid, no lo perdona y tampoco está de acuerdo. A esas personas también les pedimos, les pido, que confíen en Alberto Núñez Feijóo porque gobernará para todos.