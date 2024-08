Junts pedirá suspender el pleno de investidura de Illa si Puigdemont es detenido como adelantó OKDIARIO

Junts pedirá la suspensión del pleno de investidura de Salvador Illa si el ex presidente fugado de la Generalitat y líder de la formación, Carles Puigdemont, es detenido al regresar a España para asistir a la sesión parlamentaria. Así lo ha defendido el secretario general del partido independentista, Jordi Turull. El pleno de investidura de Illa se celebrará, previsiblemente, esta misma semana después de cerrar un acuerdo con ERC para contar con sus votos. El dirigente socialista sería investido con los votos de ERC y de los Comunes, lo que daría una mayoría absoluta ajustada de 68 votos a favor.

Jordi Turull ha dejado caer que Carles Puigdemont volverá a España en los próximos días para asistir al pleno de investidura de Salvador Illa, tal y como informó OKDIARIO el pasado domingo. Lo haría de incógnito, puesto que «sería de una ingenuidad salvaje dar detalles» de sus planes y ponerlo fácil para que lo puedan detener», según ha explicado el dirigente de Junts. Turull no ha querido especificar «hora y lugar» para el retorno de Puigdemont, que podría ser arrestado después de que el Tribunal Supremo rechazase aplicarle la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez pactó con los partidos separatistas para seguir en La Moncloa. Junts pediría suspender el pleno de investidura de Illa tras el acuerdo del PSOE con ERC.

En caso de que Puigdemont sea detenido, Junts pediría al presidente del Parlement, Josep Rull, que «suspenda el pleno» porque no se podría celebrar «en condiciones de normalidad», al no poder participar uno de los diputados tanto en el debate como en la votación en la Cámara regional debido a su arresto. «Sus derechos políticos se verían anulados como diputado. Y si el pleno se hace, los diputados de Junts no irían», ha recalcado Jordi Turull.

El dirigente de Junts defiende que el regreso de Carles Puigdemont «será una gran victoria del independentismo». Al preguntársele si hay un pacto para que se le detenga de alguna manera determinada al volver, lo ha negado y ha asegurado que «no viene a dejarse detener», como considera que se ha dicho «malintencionadamente».

Jordi Turull considera que Carles Puigdemont debería entrar por la puerta principal del Parlament de Cataluña para asistir al pleno de investidura de Salvador Illa, como el resto de diputados en el Parlament. «No podemos dar detalles de su regreso», ha reiterado. «Si empezáramos a decir ‘entrará por esta puerta, a esta hora’, etcétera, pues evidentemente sí que entonces sería ‘este viene a ponerlo fácil para que lo puedan detener’», ha sostenido este martes en declaraciones a TV3.

El presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), apuesta por suspender el pleno de investidura de Salvador Illa en caso de que Carles Puigdemont sea detenido en las horas previas, tal y como reveló OKDIARIO el pasado domingo. Así lo confirmaron fuentes cercanas a Rull a este periódico. El ex presidente fugado de la Generalitat ya avanzó el pasado sábado que volverá a España para asistir al pleno de investidura, después de que ERC ratificase su acuerdo con el PSOE para investir a Illa. El propio Puigdemont reconoció que su detención asoma como «una posibilidad real en muy pocos días».