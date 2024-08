Rull suspenderá la investidura de Illa si Puigdemont regresa a Cataluña y es detenido

El presidente del Parlament, Josep Rull, apuesta por suspender el pleno de investidura de Salvador Illa si Carles Puigdemont es detenido en las horas previas. Así lo han confirmado a este periódico fuentes cercanas a Rull. El ex presidente de la Generalitat, este sábado, ha reiterado que volverá para el pleno que convierta a Illa en el nuevo president de la Generalitat tras el acuerdo suscrito entre el PSC, ERC y los Comuns. El propio Puigdemont ha reconocido, al reconfirmar sus planes, que su detención asoma como «una posibilidad real en muy pocos días».

Puigdemont, en una carta a los catalanes publicada en sus redes sociales, ha reiterado este sábado que volverá pese a que le hayan recomendado no asistir finalmente al Parlament para una investidura que no será la suya. Salvo que las juventudes de ERC, que tienen una diputada en el grupo de su partido, decidan el lunes que su voto no permita la investidura de Illa, el líder del PSC saldrá investido con mayoría absoluta a mediados de la semana que viene. Un calendario que podría saltar por los aires con el retorno del que fuera candidato de Junts, entre el lunes y el miércoles. Carles Puigdemont, que colocó a Rull como presidente del Parlament por sorpresa, pretendía reeditar esa carambola para ser él el investido.

En la misiva que ha dirigido a los catalanes este fin de semana, a la misma hora que se reunía de forma extraordinaria la ejecutiva de Junts para valorar el acuerdo entre el PSC y ERC, ha defendido que «así como ir al exilio fue una decisión política, volver del exilio también lo es» casi 7 años después. En las últimas horas la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que retornó a España hace dos semanas, le pidió que no arriesgase para volver y ser detenido. En realidad, con esta petición, Rovira pretende que su vuelta a España no se convierta en un factor desestabilizador y pueda provocar que alguno de sus veinte diputados rompa la disciplina de voto y no apoye la investidura de Illa. En línea contraria los Comuns, según ha podido saber este periódico, serían partidarios de suspender unos días o una semana el debate de investidura si se produce el arresto.

Puigdemont, tras saber que sus posibilidades de resultar investido de nuevo president de la Generalitat eran prácticamente nulas, y tras la aprobación de la amnistía que en el caso de la malversación no le garantiza la inmunidad, ha optado por emprender el viaje de regreso a España en el más absoluto hermetismo. El candidato de Junts, en la carta difundida este sábado, relataba que «hacía falta poder mantener la posición política y defenderse de la represión española en mejores condiciones de lo que no se puede hacer desde una prisión», sobre todo una cárcel española, ha dicho. También ha calificado de «extraordinario» el resultado del trabajo hecho desde el extranjero, sumado al trabajo del independentismo desde Catalunya.

Aun así, constata un «desgaste muy grande, sobre todo porque la represión del Estado se ha ido incrementando», si bien, a su juicio, ha servido para conseguir una ley de amnistía, entre otros logros. Como ya hizo la semana pasada en un acto en el sur de Francia, en la misiva ha vuelto a repetir que de producirse la detención «será ilegal» y que su defensa la recurrirá a todas las instancias posibles para lograr su puesta en libertad con la mayor brevedad posible. Mientras, su arresto y posible encarcelamiento pretende que sirvan para remover la conciencia de alguno de los diputados de ERC y forzar así el rechazo a Illa y una repetición electoral el 13 de octubre.