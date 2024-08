El candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este sábado, 3 de agosto, que volverá a España de manera inminente. Lo ha hecho a través de una carta publicada en redes sociales en la que reconoce que su detención «es una posibilidad real». Esta decisión llega después de que ERC haya avalado el apoyo a la investidura de Salvador Illa.

«La decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista, Salvador Illa como presidente de la Generalitat, hace que la detención sea una posibilidad real dentro de muy pocos días (…) En este contexto que yo denomino golpe de Estado híbrido, sé que mi regreso puede comportar la detención y el ingreso en prisión. Si salen adelante, imagino lo que me espera y sé lo que tengo que hacer. También lo que no debo hacer, por ejemplo, convertirme en objeto de negociación ni abonar ninguna decisión política que suponga renunciar a la lucha», ha señalado el ex president de la Generalitat.

Asimismo, ha dejado claro que «más allá» de su posible «detención, lo que no cambiarán son dos cosas: la necesidad de la independencia como única alternativa a la supervivencia nacional, social, cultural, lingüística, económica y democrática de Cataluña» y su «determinación personal en defender la causa de la independencia en cualquier situación y en cualquier contexto, sin renuncia alguna».

Aquests dies, en previsió de la decisió que ERC va prendre ahir, he estat preparant una carta per fer pública després de conèixer els resultats de la consulta a la militància. Espero que en dispenseu la llargada i que tingueu interès i paciència per llegir-la sense pressa. pic.twitter.com/EiqnV2WOOZ — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 3, 2024

«La decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista, Salvador Illa como presidente de la Generalitat, hace que la detención sea una posibilidad real dentro de muy pocos días. Siempre he sido consciente de ese riesgo. Pero he preferido esperar a publicar este texto después de conocer la decisión de los militantes republicanos para que no se me acusara ni de chantajear emocionalmente, cosa que en los siete años en el exilio he rehuido siempre, ni de interferir en el proceso interno de otra formación política», ha apuntado en la carta difundida a través de su cuenta de X.

«Las críticas al acuerdo se han centrado siempre en el impacto negativo que tendrá para Catalunya un Gobierno español. Un Gobierno alérgico a la plena normalización de la lengua catalana y que no tendrá ninguna capacidad de negociación real con el Gobierno español para resolver un conflicto histórico, que no es entre catalanes, sino entre Cataluña y España. Y porque creo que antes de dar los votos para un gobierno del PSC en Catalunya era necesario explorar otras alternativas, incluida la repetición electoral en nuevas condiciones», insiste el candidato de Junts.

La carta, centrada en la posible detención de Puigdemont, continúa en estos mismos términos. «En cualquier caso, el riesgo de detención ha provocado varios comentarios en torno a la idea de si merecía la pena arriesgar la cárcel por intentar asistir a un debate de investidura que no fuera el mío. Hay gente que me ha pedido que, dadas estas circunstancias, reconsidere mi compromiso al regreso. A todos les he explicado las razones por las que es necesario mantener el compromiso, y que así como ir al exilio fue una decisión política, volver también lo es».

«Lo verdaderamente importante será la evidencia de que en España, las amnistías no amnistían, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español lo mira con la indolencia del resignado. Hace más aspavientos porque un juez imputa a la mujer del presidente del Gobierno y le cita a declarar que cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado en esta legislatura, y la única ley de amnistía aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución. Quién piense que esto no tendrá consecuencias se equivoca».

«Verme encarcelado ha sido el sueño frustrado de los perseguidores españoles durante siete años. Para ellos tendrán que violar muchas cosas. No sólo la ley de amnistía. Es embarcarse en una detención ilegal. La grave anomalía democrática que representaría la detención debe entenderse en clave de confrontación contra un régimen demofóbico y no de lamento o victimismo». Y finaliza «no se trata de derramar lágrimas sino de sascar las garras».

Comunicado de Junts

Junts ha enviado este mismo sábado un comunicado de prensa para valorar el pacto de ERC con el PSC para investir a Illa y en este sentido han remarcado tres consideraciones.

En primer lugar, Juntos por Cataluña ha querido dejar claro en el comunicado que «son la fuerza referente del independentismo. Lo decidieron las urnas del 12 de mayo y ejerceremos esa responsabilidad buscando la transversalidad y la centralidad para que el independentismo vuelva a estar en condiciones de volver a gobernar Catalunya tan pronto como sea posible»

«Juntos por Catalunya es la única alternativa posible a la hegemonía en el PSC. Lamentamos que ERC haya optado por la peor de las alternativas posibles, invirtiendo a un presidente que representa al PSC más españolista de la historia». Y por último, «somos la fuerza decisiva del independentismo, tanto en el Parlamento como en el Congreso y haremos valer nuestros votos para seguir avanzando hacia la independencia y mejorar las condiciones de vida de los 8M de catalanes. Somos la única fuerza independentista con las manos libres con capacidad de gobierno y de condicionar decisiones en el Parlamento y en el Congreso».