Puigdemont advierte a 25 km de la frontera: «Sólo un golpe de Estado me impedirá estar en el Parlament»

Carles Puigdemont volverá a Cataluña en los próximos días. Se trata de «una decisión política». El que fuera president de la Generalitat, cesado con la aplicación del artículo 155 tras el referéndum ilegal, ha retado a jueces y fuerzas de seguridad del Estado afirmando que «nadie» le «podrá impedir que vuelva». «Sólo un golpe de Estado me impedirá estar en el Parlament» en el próximo debate de investidura, ha exclamado, mientras ha pedido a su gente que se carguen «de energía» para afrontar su detención. Aunque se presumía que hoy daría más detalles respecto a su retorno, en Junts guardan con celo los planes de su vuelta a Cataluña. Su principal objetivo es llegar al Parlament sin ser detenido. Una vez allí, el presidente de la Cámara, Josep Rull, de su mismo partido, impedirá la entrada de la Policía para detenerlo.

El candidato de Junts, a lo largo de una intervención de más de media hora, ha hecho un relato por los casi siete años que ha pasado fuera de España afirmando que han «resistido y cumplido» con lo que se propusieron. En este sentido, poniendo en valor su decisión de marcharse del país cuando ya se sabía investigado por los tribunales, ha celebrado que han «sabido aprovechar las oportunidades, como la Ley de Amnistía».

Carles Puigdemont está dispuesto a dejarse detener, ha asegurado, aunque ha advertido de las consecuencias para el Estado que podría tener su detención «arbitraria» a nivel europeo. De hecho, ha hablado de «días y semanas que serán difíciles», en referencia a ese posible arresto, e incluso se ha dirigido a sus bases con un «el trabajo que tendréis», dejando entrever que él no podrá realizarlo al estar encarcelado. Su equipo jurídico cada vez tiene más asumido que su paso por la prisión no será cosa de un día.

El ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts en las pasadas elecciones del 12 de mayo, logrando mejorar los resultados de su partido, pero sin conseguir armar una mayoría que le permita ser investido, ha sido el protagonista principal del acto que su partido le ha organizado con motivo del cuarto aniversario de JxCat en Amèlie – Les Bains, en el sur de Francia. Más de 2.000 personas han desafiado el calor y las largas retenciones en la autopista francesa, en esta operación retorno de las vacaciones para los trabajadores del país vecino, para demostrar a Carles Puigdemont que estarán a su lado si se produce su detención en los próximos días. Todo a 25 kilómetros de la frontera española.

Negociaciones PSC – ERC

En paralelo, ya en Cataluña, lugar en el que vuelve a residir Marta Rovira desde hace dos semanas tras retornar de su fuga, los equipos negociadores de PSC y ERC mantienen contactos para tratar de acelerar un acuerdo para la investidura del líder socialista, Salvador Illa, a principios del mes de agosto. Un acto que únicamente se podría ver empañado por el retorno acelerado de Puigdemont, que podría tener un fuerte impacto en las bases republicanas que deberán aprobar el acuerdo en una consulta interna.

Fuentes tanto de ERC como del PSC explicitan que el acuerdo no está cerrado y avisan del riesgo de que aún pueda encallar. No obstante, los negociadores de ambas formaciones coinciden también en que se encara una semana clave que debe servir para ultimar las negociaciones después de que ERC advirtiera de que se levantarán de la mesa si no hay un preacuerdo antes de terminar este julio.

Fuentes de los republicanos aseguran que las reuniones son constantes entre ambas partes, este fin de semana sin ir más lejos hay previstas más de cinco en distintos ámbitos, y añaden que aún quedan aspectos por cerrar, como en el ámbito de la financiación. Se trata de la carpeta más complicada, por lo que pide ERC, lo que propone el PSOE lo que puede aceptar la militancia en la votación interna. Por ello desde el partido de Marta Rovira emplazan a los socialistas a moverse.

Turull advierte al PSOE

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lanzado varias advertencias al PSOE de Pedro Sánchez tras rechazar la senda de déficit esta semana en el Congreso de los Diputados. «Ya han visto que el principal elemento que les puede hacer tambalear se llama Junts per Catalunya y Carles Puigdemont», ha exclamado Turull. El líder del partido también ha cargado contra los jueces que dirigen varias causas contra los líderes del procés, que en su opinión «están desbocados», comparándolos con dirigentes del franquismo.

Despedida de Trías y Cleries

El acto de este sábado en el sur de Francia ha servido, además, para homenajear al ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y el portavoz de Junts en el Senado y ex consejero catalán, Josep Lluis Cleries. Ambos han puesto punto y final esta semana a su carrera política tras décadas encadenando cargos en la extinta Convergència y ahora en Junts.