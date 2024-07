Rovira tras volver a España amnistiada por Sánchez: «Volvemos a acabar lo que empezamos»

Advertencia de Marta Rovira a Pedro Sánchez tras volver a España gracias a la amnistía que el PSOE promovió. La líder de ERC, nada más pisar suelo español, tras más de seis años de fuga de los tribunales, ha reivindicado en tono mitinero que «volvemos a acabar lo que empezamos». Su retorno y el del resto de compañeros, ha manifestado, debe ser una invitación «de energía positiva para volver a levantarnos, pues hace mucho que el separatismo no celebra nada». La dirigente también ha dejado claro que vuelven «más convencidos que nunca».

Marta Rovira, en contra de lo que ha vendido Sánchez como argumento para la aprobación de la amnistía, ha demostrado que los beneficiarios de la medida de olvido penal no cesan en su voluntad de romper el país. De hecho la secretaria general de ERC, tras hacer un recorrido por lo que ha ocurrido en España en estos últimos años, con las distintas investigaciones judiciales que que han quedado en nada tras la amnistía y el archivo de una de las causas, ha exclamado que «a nosotros únicamente nos queda ganar».

La máxima responsable de ERC, que ha reivindicado que los fugados vuelven a España a «acabar el trabajo» que empezaron con el referéndum del 2017, ha hablado también de que «hemos venido aquí para recomenzar, para unir todo el movimiento separatista, porque únicamente juntos lo haremos posible». Otro mensaje claramente dirigido al Partido Socialista, en especial al catalán de Salvador Illa, que aspira a los veinte votos de Esquerra Republicana para lograr la investidura como nuevo president de la Generalitat. Es Rovira, que tras la dimisión de Oriol Junqueras ha asumido todo el poder orgánico, la responsable de dirigir las negociaciones.

Frente a varios dirigentes de ERC y Junts, que se han reunido en Cantallops (Gerona) para recibir a los fugados en Suiza, Marta Rovira ha preguntado «¿cuándo se nos olvidó que juntos somos más fuertes?». La ex diputada en el Parlament, en la pasada campaña electoral del 12 de mayo, abogó por un acercamiento al partido de Carles Puigdemont. Una aproximación que, según fuentes de su entorno, sigue reivindicando también ahora durante las negociaciones de cara a una posible repetición electoral y a la posibilidad de acudir conjuntamente bajo el paraguas de una lista unitaria como la de Junts pel Sí, que logró la mayoría absoluta.

La amnistiada, que a partir de ahora se dedicará ya en cuerpo y alma, de forma presencial, a dirigir su organización política, ha manifestado que «estamos aquí para acabar lo que empezamos, con más razones que nunca, para llegar hasta el final, hacia la república catalana, sin parar, para ganar la libertad de nuestro pueblo». Rovira también tendrá que negociar con el PSOE si mantienen el apoyo a Pedro Sánchez en el Gobierno de España.

Puigdemont celebra el retorno de Rovira

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este viernes el regreso a Cataluña de la secretaria general de ERC, Marta Rovira: «Con el retorno de los exiliados perseguidos por la gran farsa judicial que ha sido el caso Tsunami se acaba una injusticia».

Marta Rovira ha entrado ya en Cataluña desde la frontera francesa que da acceso a La Jonquera (Gerona) tras más de seis años residiendo en Suiza huida de la justicia española por el procés, así como el diputado Rubén Wagensberg; el vicepresidente primero de Òmnium Cultural, Oleguer Serra; el empresario Josep Campmajó y el periodista Jesús Rodríguez.

«Con exiliados, encarcelados y perseguidos no se puede hacer política en igualdad de condiciones. Esto afecta a la democracia y, mientras dure la represión política, no existirá ninguna normalidad posible», ha añadido Puigdemont en sus redes sociales.

El expresidente de la Generalitat, que se encuentra en Bruselas (Bélgica) desde otoño de 2017, todavía no puede regresar a Cataluña con garantías de no ser detenido después de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicarle la ley de amnistía, si bien ha asegurado que estará presente en el primer debate de investidura que se celebre en el Parlament. A pesar del regreso de Rovira, Puigdemont considera que el independentismo todavía está «lejos» de tener «las condiciones que permitan hacer política con normalidad».