Junqueras dejará la presidencia de ERC tras las elecciones europeas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, dejará el liderazgo del partido tras las elecciones europeas. Así lo ha trasladado a la Ejecutiva del partido, reunida este miércoles por la tarde, según han comunicado fuentes presenciales a OKDIARIO. El partido, además, convocará un congreso extraordinario para el 30 de noviembre para renovar los liderazgos. La marcha de Junqueras, tras afirmar este martes mediante una carta que está dispuesto a seguir liderando el partido, es la segunda dimisión tras la de Pere Aragonés este pasado lunes.

De esta forma Junqueras llegará al congreso del partido, que se celebrará el 30 de noviembre, apartado de la dirección. No obstante, según informan las mismas fuentes, el presidente de ERC también ha trasladado a sus compañeros que esa renuncia a la presidencia no es definitiva. Entre junio y noviembre, cuando se celebrará el cónclave republicano, Oriol Junqueras se enfrascará «un proceso de reflexión y escucha activa» entre la militancia sobre si debe presentarse o no de nuevo para presidir ERC.

Ha sido el propio Oriol Junqueras, tras más de cuatro horas de reunión en la sede de ERC, quién ha propuesto dar voz a la militancia en un congreso extraordinario a finales de año. En palabras del propio Junqueras ,»se trata de buscar la mejor manera de recuperar la confianza del país después del resultado de las elecciones del 12 de mayo». Este jueves a las 9 de la mañana comparecerá en la sala de prensa de ERC para poner voz a las decisiones que ha adoptado este jueves y que ha avanzado este periódico.

La número dos del partido, la secretaria general Marta Rovira, que ha anunciado a la dirección que no concurrirá a la reelección en el congreso de noviembre, será la responsable junto con la actual vicepresidenta del Govern en funciones, Laura Vilagrà y la secretaria general adjunta, Marta Vilalta, de decidir los nombres que integran la futura gestora que se encargará de las negociaciones con el resto de grupos que lograron representación en las elecciones del 12 de mayo.

Hasta ahora, el perfil de las tres -más radicalizado- ha sido más bien contrario a los acuerdos con el PSOE. La relación de ambas con Carles Puigdemont, el candidato de Junts que aspira a ser investido con los votos de ERC, también es mucho más fluida que la que tiene con Junqueras.

El grupo parlamentario de ERC surgido de los comicios del pasado domingo no cuenta con perfiles de peso dentro la formación. De hecho fue el propio Junqueras quién tuteló la elaboración de las listas incluyendo en ellas a perfiles más cercanos a él y dejando fuera a consejeros del Govern con trayectoria en el partido. Sí concurrieron en ellas, sin embargo, perfiles como el del conseller Joan Ignasi Elena, procedente del PSC, o Carles Campuzano de Convergencia.

Elena, responsable de la consejería del Interior durante la última legislatura, ha rechazado este miércoles el acuerdo con el PSC por el que abogaba el exdiputado Joan Tardà para facilitar la investidura de Salvador Illa.

Repetición electoral

La elección de la fecha del próximo congreso extraordinario, el 30 de noviembre, no es baladí. Fuentes próximas a Oriol Junqueras, consultadas por OKDIARIO, señalan que se ha optado por ese día para «no interferir una posible campaña electoral» en caso de que se produzca un bloqueo y Cataluña tenga que volver a votar en octubre.

Las mismas fuentes también apuntan que hasta después de esa eventual repetición de los comicios, y en función del resultado de los mismos, Junqueras no tomará la decisión definitiva sobre si concurre de nuevo a la reelección como líder de ERC o su retirada del próximo mes de junio es efectiva.