Junqueras cierra la puerta al PSC: «No pasaremos por una Cataluña gobernada desde Madrid»

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no asume los malos resultados de su partido como propios y no sigue los pasos de Pere Aragonés. Junqueras, inhabilitado para cargo público, no dimitirá. Pero seguirá dirigiendo su partido y la política de pactos postelectorales. Este martes, en una carta a la ciudadanía, ya ha dejado claras algunas pistas. Y una de ellas, en un mensaje dirigido a Pedro Sánchez y Salvador Illa, es que «no pasaremos por una Cataluña gobernada desde Madrid».

Junqueras ha afirmado que ERC «seremos la oposición al servicio del país». Dispuesto a reconducir el liderazgo de los republicanos, partido que dirige desde hace más de una década, el político indultado asegura que «desde hoy, nos erigimos como la alternativa, firme y exigente, contra quienes quieren que Cataluña sea la decimoséptima comunidad autónoma a la que se le dice lo que debe hacer».

En este sentido, en línea con lo que ya trasladó Pere Aragonés la noche electoral y en el momento de presentar su renuncia, Junqueras ha advertido a «quienes piensan que Catalunya podrá ser gobernada desde Madrid y a merced de la voluntad de un presidente español» que «no, por ahí no pasaremos».

Oriol Junqueras insiste en que «en ERC sabemos que el camino hacia la independencia es desde la democracia y la defensa de los derechos sociales, una vía amplia soberanista y de izquierdas que no admite deserciones en la primera de cambio». Otro mensaje que indica que el partido que lidera no se rendirá en su objetivo de lograr la secesión facilitando un gobierno del PSC.

«Ahora toca luchar por el referéndum y nos dejaremos la piel» ha prometido Junqueras. El que fuera vicepresident de la Generalitat ha recordado que «tras el descalabro del 155 hemos recuperado la potencia de la Generalitat y la fortaleza del país».

En un mensaje dirigido también a su principal competidor, Junts de Carles Puigdemont, el dirigente de ERC lamenta que»nos hemos desangrado en solitario para reconducir el país y volver a ponerlo en solfa ante la agresión política y la represión judicial que hemos sufrido como patriotas catalanes, y que han sufrido las instituciones de autogobierno».

Junqueras no dimite

Oriol Junqueras no dimitirá, a diferencia de lo que ha hecho ya Pere Aragonés. El presidente de ERC, que seguirá inhabilitado en caso de una repetición electoral, a menos que el PSOE retuerza la Ley de Amnistía que se aprobará el 30 de mayo, ha afirmado en la misíva que ha dirigido a la ciudadanía que «me veo con corazón y fuerza de seguir trabajando por nuestro país».

Junqueras, en modo victimista, trata de de remover la cuestión emocional de su militancia afirmando que es «consciente de los límites que desgraciadamente sigue imponiéndonos la represión a muchos de nosotros, que, en mi caso, sigue a través de una inhabilitación absoluta que, incluso, me impide dar clases en la universidad».

Junqueras dice que lo hará «como siempre, desde el sitio que determine la militancia de ERC, a través de los máximos órganos soberanos del partido que correspondan». El presidente del partido desliza, con sus palabras, que convocará un congreso extraordinario al que se volverá a presentar. Fuentes de ERC explican que podría ser antes de acabar el año -en función del calendario de la investidura-.