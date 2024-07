Puigdemont y Junqueras se reúnen en París para negociar una lista conjunta ante la repetición electoral

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, se han reunido este lunes en París. Se trata del primer acercamiento entre ambos en los últimos meses y se produce el mismo día que el Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar la malversación de los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El encuentro, según ha podido saber OKDIARIO, tiene que ver con un acercamiento entre los dos líderes de cara a una más que posible repetición electoral el 13 de octubre.

De esta forma, Junqueras, que ha sido el más reacio a una aproximación con los de Puigdemont, rompe el hielo de cara a una eventual lista conjunta del separatismo que emule el Junts pel Sí que en 2016 logró gobernar con mayoría absoluta. Ahora, Junts y ERC buscarían descabalgar al PSC, ganador de los últimos comicios. OKDIARIO ya avanzó en su momento que ERC no descartaba volver a concurrir junto a los junteros si hay repetición electoral.

Junts, según ha podido saber este periódico, ya ha comunicado en las últimas semanas algunas de las concesiones que estaban dispuestos hacer a ERC para ir conjuntamente en unas listas. El partido que lidera Puigdemont, explican fuentes junteras, está dispuesto a dar a la formación liderada hasta hace pocos días por Junqueras 25 puestos de salida en las listas al Parlament y mantener a la gran mayoría de altos cargos que conforman el Govern a día de hoy -y que no se verían obligados a ir al paro-. Una oferta nada desdeñable teniendo en cuenta que en las elecciones del 12 de mayo ERC se quedó con únicamente 20 parlamentarios, 13 menos que hace tres años, y muchos cargos orgánicos fuera del poder.

El apoyo de Junqueras a una lista conjunta como la que Puigdemont quería reeditar ya antes del 12M, pues, es clave de cara a que las bases de ERC opten por no apoyar una hipotética investidura de Salvador Illa. Algo que debe ocurrir antes del 26 de agosto. Ese día se disolvería el Parlament y se convocarían elecciones de forma automática. Marta Rovira, secretaria general de ERC y la máxima responsable del partido en la actualidad, hace meses que trabaja en ese acercamiento a Junts al que hasta ahora se negaba Oriol Junqueras. Lograr el beneplácito del que fuera presidente del partido, que pese a su dimisión sigue teniendo mucha ascendencia entre los cuadros y las bases, es primordial para frustrar los planes de Illa.

La amnistía a Puigdemont y Junqueras

Los magistrados que juzgaron el procés han rechazado amnistiar la malversación al ex presidente Puigdemont, a su ex vicepresidente y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O. El juez instructor, Pablo Llarena, también mantiene la orden de detención contra el candidato de Junts. Puigdemont ya no es eurodiputado desde este lunes, por lo que no cuenta con inmunidad parlamentaria.

La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- y de las defensas sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. El juez Llarena, por su parte, se ha pronunciado tras analizar las alegaciones de las acusaciones y de los ex consejeros Toni Comín, Lluís Puig y Rovira. La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea.

ERC contra el Tribunal Supremo

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha tildado este lunes de «falta de respeto a la democracia» el rechazo del Tribunal Supremo de no amnistiar la condena por malversación que pesa sobre los condenados por el procés. «Creemos que es una falta de respecto hacia la democracia, hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general, pero éramos muy conscientes de que sería una práctica que nos encontraríamos», ha asegurado Sans en una rueda de prensa desde la sede del partido, instantes después de conocer la decisión judicial.

Sans ha remarcado que el rechazo a la amnistía no es ninguna sorpresa, y ha acusado a los jueces de «hacer política y no impartir justicia». La portavoz ha añadido que la ley de amnistía se aprobó democráticamente y que al final los jueces «la deberán aplicar».