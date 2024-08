La investidura de Illa está en manos de una diputada de ERC que sopesa tumbarla

Que Salvador Illa salga investido con el voto afirmativo de ERC no va a ser nada fácil para el líder socialista pese al preacuerdo que concede el concierto económico. A falta de superar el escollo de las bases, que tendrán que votar con un partido más dividido que nunca, en la consulta interna que se celebrará este viernes, una de las veinte diputadas de ERC ya ha advertido a la dirección que se plantea romper la disciplina de voto y votar en contra de Illa aunque la militancia avale el acuerdo. Dicha diputada es Mar Besses, representante de las Juventudes de Esquerra (JERC). Y todo depende de un solo voto. Pero Besses podría no ser la única. El conseller de Interior y ex del PSC, Joan Ignasi Elena, sopesa seguir sus pasos y no votar afirmativamente.

Tras anunciar el preacuerdo el pasado lunes, después de una reunión de la ejecutiva que duró más de nueve horas, todos se están moviendo a favor o en contra del acuerdo. Marta Rovira, jefa del equipo negociador de ERC, es la principal abanderada del sí junto con Pere Aragonés, Marta Vilalta o Gabriel Rufián. Otros, como la diputada en el Congreso Pilar Vallugera, el ex alcalde de Roses Joan Plana o el colectivo Primer de Octubre, ya han dejado clara su postura en contra del acuerdo y están haciendo campaña en este sentido con el hashtag #noconmivoto.

Oriol Junqueras, por su parte, ha expresado a través de sus redes sociales que «todo el respeto» por el acuerdo alcanzado por parte de Rovira pero evitando respaldarlo. Incluso llegó a decir que «entiendo las dudas» que tienen muchos afiliados, sobre el cumplimiento de los acuerdos, y advirtió a que «si no se cumplen los acuerdos alcanzados para la investidura de Sánchez, se le debería retirar el apoyo». OKDIARIO ya avanzó hace dos días que el ex presidente del partido, que aspira a ser reelegido en noviembre, no ha aceptado el ruego de la actual dirección para que haga campaña interna a favor del ‘sí’ de ERC a investir a Illa.

Aragonés hace campaña a favor del ‘sí’

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés, ha sido el último de los dirigentes cercanos a la dirección que ha utilizado su capacidad de influencia para hacer campaña en favor del ‘sí’. El todavía máximo responsable del Govern, que ya renunció a su escaño, por lo que no podrá votar en el Parlament la investidura, ha asegurado que votará sí en la consulta a la militancia de ERC sobre el preacuerdo de investidura del socialista Salvador Illa alcanzado con PSC porque es «un salto adelante sin precedentes».

«Como militante de ERC, votaré a sí a la propuesta de acuerdo porque supone un salto adelante sin precedentes hacia la soberanía fiscal, garantiza el compromiso con la lengua catalana, profundiza en la resolución del conflicto político y mantiene políticas republicanas transformadoras», ha afirmado en una publicación en sus redes sociales.

Aragonés cree que el preacuerdo «puede representar el progreso en el mayor autogobierno hasta el momento» y que en caso de ser validado por la militancia de ERC este viernes, afirma que se debe seguir ejerciendo la fuerza política para su implementación, como su partido hizo con la amnistía, en sus palabras.

Dudas con el cumplimiento

La dirección de Esquerra Republicana, tras lograr un mínimo consenso para dar luz verde al preacuerdo, trata de disipar las dudas de la militancia respecto al cumplimiento de los acuerdos por parte del PSOE. En este sentido piden no dejarse condicionar por «la duda de la implementación de los acuerdos» con el PSC, de cara a la consulta de este próximo viernes.

«No podemos dejar que nos condicione la duda de la implementación de los acuerdos. Porque esto nos paraliza y nos impide confiar en nuestra propia capacidad para avanzar», ha escrito en un artículo de opinión titulado ‘Más allá del sí’, manifestó este miércoles en una entrevista concedida a Nació la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Rovira ha defendido el preacuerdo alcanzado con el PSC: «Es plenamente coherente con lo que somos: independentistas y de izquierdas. Porque los que nos lo hemos jugado todo sabemos que para dar más pasos necesitaremos la llave de la caja.»