Críticos de ERC piden votar en contra del acuerdo con el PSOE para investir a Illa

El colectivo primero de octubre, formado por militantes de ERC críticos con la dirección del partido, pide votar en contra del acuerdo alcanzado con el PSC, la marca electoral del PSOE en Cataluña, para investir a Salvador Illa como el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Los socialistas pactaron con los separatistas que Cataluña recaude todos los impuestos a cambio de sus votos para que Illa presida el Govern. ERC someterá este acuerdo a los cerca de 8.700 militantes del partido a través de una consulta telemática este viernes. «El Estado español no cumple nunca con sus compromisos», denuncia este grupo de militantes.

Así lo han expuesto a través de un comunicado difundido este jueves. Este colectivo pide votar «con la cabeza» y expone un listado de razones para no secundar el acuerdo alcanzado por el PSC con ERC. «Este viernes 2 de agosto votemos todos no a la investidura del candidato socialista Salvador Illa. «El Estado español nunca cumple sus compromisos. Una vez investido Illa, lo tendremos sí o sí durante 4 años presidiendo la Generalitat y no tendremos ningún mecanismo para destituirle», aseguran este grupo de militantes de la formación separatista. Su mensaje va dirigido a Marta Rovira, secretaria general de ERC y máxima dirigente del partido independentista tras la dimisión temporal de Oriol Junqueras.

El PSC pactó con ERC que Cataluña recaude todos los impuestos, quedándose también el IVA que tributan las pymes y los establecimientos turísticos, tal y como recoge el acuerdo. Sin embargo, el colectivo primero de octubre recuerda que, para que esta propuesta salga adelante, se requiere una mayoría absoluta en el Congreso, dejando en evidencia la fragilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez en la Cámara Baja. «La financiación ‘singular’ depende de la modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) que requiere mayoría absoluta del Congreso», recalcan los críticos de ERC.

«La Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto catalán ya puso límites a la financiación de Cataluña. Habría que reformar la Constitución. El Comité Olímpico Internacional sólo acepta a los Estados. Si queremos selecciones catalanas debemos ser un Estado independiente, no una comunidad autónoma», enfatiza este grupo de militantes en su comunicado. «Se renuncia al conflicto político Cataluña-España para sustituirlo por una Convención Nacional en la que sólo participaremos los catalanes», apostilla.

«Votad con el corazón»

Por todo ello, los militantes de ERC críticos con la dirección de Marta Rovira piden al resto de afiliados «votar con el corazón». «No podemos hacer presidente de la Generalitat al candidato más españolista que jamás ha optado. No podemos investir al partidario de un 155 permanente.

No podemos regalar la Generalitat a quienes nos quieren encarcelados», esgrimen.

Este grupo de afiliados piden también «votad con el hígado» para rechazar el acuerdo del PSC con ERC para investir a Salvador Illa. «Los cuentos los contamos nosotros a nuestros hijos. No queremos que nos cuenten un cuento en el que el lobo feroz se convertirá en bueno y nos permitirá hacer lo que nunca nos ha permitido. Votemos no a Illa. No con nuestro voto. ¡Viva los Países Catalanes libres!», sentencian en su comunicado.

La pregunta de la consulta

ERC intentará convencer a sus bases para votar a favor de investir a Illa. Para ello, utilizará el gancho de la «soberanía fiscal» y de la «financiación singular» para Cataluña para contar con el apoyo de sus cerca de 8.700 militantes. «¿Estas de acuerdo en que ERC vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de las medidas acordadas?», es la pregunta escogida por la dirección de ERC para la consulta que tendrá lugar este viernes.

Este referéndum interna se celebrará vía telemática entre las 09:00 y las 21:00 horas de este viernes. También se realizará de modo presencial entre las 10:00 y las 18:00 horas locales de ERC para aquellos militantes que así lo prefieran. La responsable de verificar y velar por la votación es una empresa especializada blockchain, según explicaron desde la formación separatista. Por su parte, el PSOE no tiene intención de consultar a sus bases su pacto con los separatistas, a pesar de que lo obligue sus estatutos, tal y como revela OKDIARIO este jueves.