Cortes de tráfico y calles cortadas en Chinchón por las Fiestas Patronales 2025

Agosto es como todos sabemos, el mes de las vacaciones y también, el de las fiestas patronales de pueblos y municipios como el de Chinchón, cuyas calles se llenan de gente, música, e infinidad de actividades. Así, con las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Gracia y San Roque en marcha, hay más vida que nunca y también más cortes de tráfico. Por ello es importante saber cuáles son las calles cortadas en Chinchón por las Fiestas Patronales 2025

Como suele ocurrir cuando se celebran fiestas populares y patronales, el Ayuntamiento, junto con la Policía Local y la Guardia Civil, organiza un dispositivo especial para que todo funcione con seguridad. Pero eso implica que algunas calles estén cerradas a determinadas horas, sobre todo y en el caso de Chinchón, alrededor de la Plaza Mayor y en las zonas por donde pasan encierros, pasacalles o las peñas. Así que si estás pensando en acercarte esos días a disfrutar del ambiente (sea por un concierto, una procesión o simplemente para tomarte algo en la Plaza), conviene que planifiques antes. Saber con antelación qué calles estarán cortadas en las Fiestas de Chinchón y dónde podrás aparcar te puede ahorrar más de un susto (o una vuelta interminable con el coche).

Todos los cortes de tráfico en Chinchón

El ayuntamiento de Chinchón no ha emitido un comunicado oficial sobre los cortes y calles cortadas durante sus fiestas, pero es de esperar que en los días grandes, del 14 al 18 de agosto, el tráfico en el centro vaya a estar limitarse limitado. No es nuevo, pero conviene recordarlo. Y no olvidemos también que es posible que corten calles durante la celebración de los encierros o de la procesión.

Por otro lado, se espera que tal y como ha ocurrido otros años, el acceso en coche al casco antiguo quede cerrado completamente durante los encierros, que seguirán el recorrido tradicional hasta la Plaza Mayor. Esto afectará especialmente el jueves 14 de agosto ya que según el programa oficial es cuando se celebrará el encierro tradicional y suelta de reses.

Y ojo con las noches del 14, 15 y 16, porque alrededor de las 21:00 horas se cerrarán los accesos principales a la Plaza Mayor. ¿El motivo? Actuaciones musicales, desfiles, la cucaña, la macrodiscoteca… en definitiva, todo lo que reúne a un montón de gente en poco espacio. Además, en esos momentos se establecerán controles de acceso peatonal en algunos puntos clave, para regular la afluencia y garantizar la seguridad.

Calles cortadas en Chinchón por las Fiestas Patronales

Algunas calles del municipio quedarán cortadas de forma permanente o intermitente, según el acto que toque en cada momento. Aunque puede haber ajustes de última hora, hay un listado que casi nunca falla.

Por ejemplo, la Plaza Mayor estará cerrada prácticamente todo el día desde el 14 al 17 de agosto. Aquí se concentran la mayoría de actos: encierros, conciertos, verbenas, bailes, espectáculos taurinos, pasacalles… imposible que haya tráfico.

La calle Morata, una de las entradas principales al casco histórico, también es posible que sufra cortes durante los encierros y pasacalles. Lo mismo ocurrirá con la calle de los Huertos, muy transitada por vecinos y visitantes durante la entrada de peñas y actividades infantiles.

Otras calles afectadas podrían ser las de Abapiés, donde se ubican algunos bares y escenarios, y la calle Grande, que conecta varias zonas clave del municipio. También Ronda del Mediodía podrá verse limitada durante las noches con mayor afluencia.

Los cortes no serán necesariamente continuos, pero sí frecuentes. Por eso se recomienda no circular en coche por el centro durante las fiestas, ni intentar acceder a calles que normalmente serían accesibles.

Dónde aparcar en las Fiestas de Chinchón 2025

Durante las fiestas, encontrar sitio para aparcar en Chinchón puede ser todo un reto, sobre todo en las horas punta. Aun así, hay varias opciones (algunas mejores que otras) para dejar el coche sin perder la paciencia en el intento. Lo ideal es llegar con tiempo, tener claro qué zona te interesa y no obsesionarse con aparcar en la puerta de la Plaza.

Una de las mejores opciones para quienes quieren estar cerca de todo es el aparcamiento junto a la Plaza Mayor. Está al lado del corazón de la fiesta, es bastante amplio y gratuito (zona blanca), aunque encontrar hueco no siempre es fácil, sobre todo por las tardes y porque puede que te encuentres que ya está cerrada o cortada. Aun así, si vas entre semana o por la mañana, suele haber suerte. No hay mejor punto de partida para sumergirte en la verbena.

Otra posibilidad muy práctica (aunque más limitada) es la zona de aparcamiento del Parador de Turismo. Es perfecta si te alojas allí o quieres pasear por la zona, pero es de zona azul, cuesta 1 euro por hora y suele estar bastante concurrida. Es cómoda, sí, pero no siempre fácil.

Si prefieres algo más tranquilo, la calle Cercas de Santiago es una opción muy recomendable. Está algo más apartada, pero a una distancia razonable a pie del centro. Es gratuita y normalmente tiene buena disponibilidad, incluso en días festivos. Otra alternativa gratuita es la Plaza de la Hermandad de San Antón, a solo medio kilómetro del centro.