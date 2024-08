Junts reta a Illa: «¿Qué hará si en su debate de investidura Puigdemont es detenido?»

La presidenta de Junts, Laura Borràs, reta al líder del PSC, Salvador Illa, a aclarar «qué hará» si el ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelve a España y es detenido durante el debate de investidura que se celebrará esta semana en el Parlament para investir al dirigente socialista. Illa podría ser el próximo presidente de la Generalitat con el apoyo de ERC y los Comunes, logrando una mayoría absoluta ajustada en la Cámara catalana. En los últimos días Puigdemont ha amenazado con volver a España, lo que conllevaría su detención después de que el Tribunal Supremo rechazase aplicarle la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez pactó con los partidos separatistas para su investidura.

«La pregunta es: ¿qué hará Salvador Illa si en su debate de investidura el president Puigdemont es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno?», ha planteado Laura Borràs. Para la presidenta de Junts, una hipotética detención de Puigdemont durante la investidura de Illa «no reventaría», sino «la democracia española». Borràs ha remarcado también que el ex presidente fugado de la Generalitat «no se dejará detener» porque «no reconoce esta capacidad de los jueces españoles» de no aplicarle la Ley de Amnistía. «Su detención supondría una anomalía democrática profunda y severa. La detención de Carles Puigdemont reventaría la democracia española porque confirmaría que el poder judicial actúa al margen del legislativo», ha apostillado.

La dirigente de la formación separatista ha asegurado que Junts «hará piña» al lado de Puigdemont, cuyo regreso podría producirse en los próximos días, como ha dejado caer el líder de Junts, y coincidiendo con el debate de investidura de Illa como presidente de la Generalitat. «Carles Puigdemont volverá a un Estado en que su parlamento ha aprobado una ley, impulsada por el Gobierno del mismo color político del de la persona que ahora puede tener los votos para acceder a la presidencia de la Generalitat», ha señalado.

«La cuestión no es si la detención podría reventar la investidura de Illa. La cuestión de fondo es que la detención del presidente reventaría la democracia española porque sería la confirmación de que el poder judicial actúa al margen del poder legislativo», ha reiterado la presidenta de la formación independentista.

«Rull no permitirá su detención»

Laura Borràs ha sido preguntada también sobre qué debería hacer el presidente del Parlament, Josep Rull, si detienen a Puigdemont durante el debate de investidura. «Él ya dijo que no permitiría esa detención», ha declarado este lunes en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio. Rull es partidario es partidario de suspender el Pleno de investidura de Illa en caso de que Puigdemont sea arrestado, tal y como informó este domingo OKDIARIO.

«Rull ha dicho que no permitirá una detención. Puigdemont ha dicho que asistirá al debate de investidura. Entre estos dos escenarios, veremos cómo actúan los poderes españoles, que actúan al margen del poder legislativo, porque ha hecho una ley de la que el presidente se podría beneficiar y se la quieren aplicar», ha sostenido Borràs.

«Es malo que Illa sea presidente»

La presidenta de Junts ha arremetido también contra el acuerdo del PSOE con ERC para investir a Salvador Illa. Lo ha definido como una «mala noticia» para Cataluña porque los de Marta Rovira han «priorizado el eje ideológico por encima del eje nacional».

Laura Borràs ha dudado del grado de compromiso de los socialistas con este acuerdo, porque el Gobierno español, «sea del color que sea, incumple sistemáticamente con Cataluña». Cabe recordar que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con los votos favorables de Junts, por lo que los de Puigdemont podrían retirarle su apoyo después de que Illa salga investido presidente de la Generalitat.

«Es malo para Cataluña que alguien como Illa esté en la presidencia de la Generalitat porque provocará un país más sometido y una nación más diluida», ha apostillado.

«ERC ha cambiado de bando»

Laura Borràs acusó a ERC de haber «cambiado de bando» al haber pacto con los socialistas investir a Illa. «Han salido voluntariamente del bloque independentista. ERC marca una diferencia respecto a todo eso que hemos denominado ‘procés’ y nosotros nos mantenemos más firmes que nunca y hacemos piña en torno al presidente Puigdemont, que es el mejor revulsivo para el país», afirmó este domingo en una entrevista concedida a El Món.

La presidenta de Junts defendió que su partido es «la única alternativa posible a la hegemonía del PSC». «Seremos la única formación independentista que hará oposición en el Parlament al PSC. Ahora veremos a un partido independentista haciendo presidente al candidato más españolista que se puede imaginar, que recordemos que quería aplicar el 155 antes que se aplicase el 155, y que se ha manifestado con Sociedad Civil Catalana», apostilló.