La amnistía excluye a Borràs al quedarse sin el apoyo de Puigdemont tal como adelantó OKDIARIO

La pluricondenada y presidenta de Junts, Laura Borràs, no podrá beneficiarse de la Ley de Amnistía. El texto que se ha conocido este lunes, y que firman todos los grupos parlamentarios que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez, deja fuera a Borràs. Tal como avanzó OKDIARIO, semanas atrás, Carles Puigdemont ha dejado caer a la líder de su partido condenada por varios delitos de corrupción.

Sin beneficio en la Ley de Amnistía, Laura Borràs sólo puede esperar la concesión del indulto que Sánchez está dispuesto a otorgarle para evitar la prisión. El propio tribunal sentenciador, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), recomendaba que fuera indultada en la misma condena.

Borràs, que fue consejera de Cultura en el gabinete de Quim Torra, portavoz de Junts en el Congreso, candidata a la presidencia de la Generalitat y presidenta del Parlament, perdió su condición de diputada el 28 de julio del año pasado cuando PSC, ERC y la CUP consideraron que la apertura de juicio oral la invalidaba como parlamentaria. En marzo de este año el TSJC dictaba sentencia y la inhabilitaba para ejercer cargo público.

Pese a ser la más contraria a un acuerdo con Sánchez, en verano, Laura Borràs vio en la amnistía su mejor oportunidad para salvarse de la cárcel. Junts situó su nombre sobre la mesa hasta el último minuto de la negociación. Pero la falta de apoyo de Puigdemont quiso que los postconvergentes firmasen el acuerdo sin una solución personal para ella.

Y es que el beneficio o no de la amnistía por Laura Borràs era algo que dividía a los socios de Sánchez. Con un rechazo particular en las filas de ERC. El propio ex vicepresidente de la Generalitat y líder de la formación separatista, Oriol Junqueras, aseguró este domingo en una entrevista televisiva que la que fuera presidenta del Parlament no podía verse beneficiada del olvido penal bajo ningún concepto.

Borràs fue condenada por delitos como el de falsedad documental y prevaricación. En su etapa de presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes troceó contratos públicos para favorecer a un amigo suyo. Así quedó probado en la sentencia condenatoria que frustró su meteórica y prometedora carrera política bajo el paraguas del separatismo.

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán por los referéndums del 9N y 1O incluidos, abarcará a los dirigentes del procés, a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democràtic tras las condenas por el 1-O en el otoño de 2019, entre otras personas.

Así consta en el texto, que acota la amnistía a un contexto temporal que comprende desde el 1 de enero de 2012, «año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista» para la preparación del referéndum del 9N de 2014, y este 13 de noviembre de 2023, cuando la proposición de ley ha sido registrada en el Congreso.

Además del marco temporal, la propuesta delimita los delitos que serán amnistiados, y que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. En ningún caso la falsedad documental que inhabilita a Borràs para el ejercicio de cargo público.