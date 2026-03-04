La empresa del cerebro del ‘caso Koldo’ prescinde de auditor a las puertas del juicio en el Supremo

Comercial Cueto 92 SL, la empresa de Juan Carlos Cueto —señalado como el presunto cerebro financiero de la trama de mascarillas en el caso Koldo y acusado en el caso Defex por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción internacional—, ha revocado a su auditora de cuentas, AOB Global Auditoría de Cuentas SL.

Lo hace en las semanas previas a la celebración de dos juicios clave: en el Tribunal Supremo a los cabecillas de las mordidas en contratos de material sanitario –entre ellos un ministro de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos– y en la Audiencia Nacional por los sobornos para conseguir contratos en África para Defex.

El movimiento de Comercial Cueto, inscrito en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM) el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2026, ha levantado suspicacias dado el momento procesal en que se produce.

Según la documentación oficial publicada en el BORM consultado por OKDIARIO, Comercial Cueto 92 SL ha inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, con fecha 19 de febrero de 2026, la «revocación» de AOB Global Auditoría de Cuentas SL como auditora de la sociedad.

Apenas cuatro días después, el 23 de febrero, quedó inscrita también la revocación del auditor de cuentas consolidadas de la misma firma.

El cambio resulta llamativo porque se produce apenas semanas antes de dos vistas orales en las que la propia Comercial Cueto 92 SL aparece. Cueto estaba detrás de Soluciones de Gestión SL El magistrado José de la Mata abrió en 2019 juicio oral a la empresa semipública Defex, a otras dos sociedades —una de ellas la de Cueto— y a 24 personas físicas.

Caso Defex

El instructor estableció fianzas que «superan los 400 millones de euros, entre la multa y la responsabilidad civil». Para la propia Comercial Cueto 92 SL se fijó «una fianza de 62 millones, que incluye las cuotas defraudadas a Agencia Tributaria».

La misma sociedad había nombrado a AOB Global Auditoría de Cuentas SL como auditora apenas unos meses antes, en febrero de 2025, según consta en el mismo Registro Mercantil, también publicados en el BORM. La rotación en tan breve lapso de tiempo, sin que medie el plazo ordinario de un mandato auditor, constituye un hecho anómalo en la práctica mercantil ordinaria.

Juan Carlos Cueto, ex presidente de Comercial Cueto 92 SL, tras ser detenido declaró como imputado ante la Audiencia Nacional el 27 de febrero de 2024, negando cualquier implicación en el pago de mordidas en el caso Koldo.

El juez le dejó en libertad tras retirarle el pasaporte y prohibirle abandonar el país. Desde entonces, el empresario ha mantenido un hermetismo casi claustral: eludió responder preguntas en la comisión de investigación del Parlamento de Baleares en mayo de ese mismo año y no ha vuelto a pronunciarse públicamente.

Cueto era quien controlaba la firma Soluciones de Gestión SL, la sociedad instrumental con la que la trama Koldo facturó «54 millones de distintos ministerios para el suministro de mascarillas durante la pandemia». Las hermanas del empresario administran ahora Comercial Cueto 92 SL.

Contratos públicos

La situación procesal de la empresa no ha impedido que el Gobierno de Pedro Sánchez le haya adjudicado contratos públicos por valor de 210.506 euros desde que su titular declaró como imputado, según documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Las adjudicaciones se han producido pese a que los pliegos exigen expresamente «certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria» y acreditar «no tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en periodo de ejecución».

El último contrato, fechado el 8 de septiembre de 2025, suma casi 70.000 euros e incluye el «suministro de material de repuesto de automoción necesario para el mantenimiento de vehículos URO de dotación en el Ejército del Aire y del Espacio». Otros encargos anteriores, todos del Ministerio de Defensa, cubrieron el suministro de neumáticos, baterías y repuestos para vehículos ligeros y pesados en distintas bases aéreas.

En varios de esos expedientes, el Ejecutivo manejó dos o tres ofertas y la firma vinculada al cerebro de la trama Koldo resultó elegida por ser la «oferta mejor valorada», según los pliegos de contratación consultados.

La causa también tiene una ramificación internacional. Los informes de la UCO detectaron transferencias vinculadas a una presunta operación de blanqueo de capitales en Brasil. En concreto, se identificó un traspaso de 13.500 euros con el concepto «Transferencia Suro Capital Brasil Participacoes», del que «se infiere que el destinatario de este importe sería una sociedad brasileña denominada Suro Capital Brasil Participacoes Ltda». Una segunda transferencia, de 8.750 euros, apuntaba al «Banco ITAU BBA SA».

La revocación del auditor a pocas semanas de los juicios añade un nuevo episodio a una historia empresarial tan accidentada como opaca. La pregunta que sobrevuela el caso es sencilla: ¿quién querrá firmar las cuentas de una empresa con millones de fianza pendiente?

OKDIARIO ha contactado tanto con Comercial Cueto 92, como con AOB Auditores, para contrastar la publicación en el BORME pero, por el momento, declinan hacer comentarios.