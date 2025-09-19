El calor obliga a suspender las clases en varios centros de Tenerife

La alerta por calor ha obligado a suspender las clases en varios centros de Tenerife este viernes, 19 de septiembre. Cuatro institutos de educación secundaria de Tenerife, el Andrés Bello, Chapatal, Benito Pérez Armas y Las Veredillas, y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez darán clases telemáticas por las altas temperaturas previstas.

Todos estos centros están ubicados en Santa Cruz, uno de los seis municipios que junto a La Laguna, El Rosario, Candelaria, Tegueste y Tacoronte conforman el área metropolitana de Tenerife, donde se ha activado el aviso rojo sanitario por calor.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠️ 🧵 Ante la situación de alerta sanitaria de nivel 3 en Tenerife se ha activado el Protocolo de actuación en el ámbito educativo por altas temperaturas. [CONTINÚA] pic.twitter.com/FhO0qggBrl — Educación Gobcan (@EducacionGobC) September 18, 2025

El Gobierno de Canarias aprobó el pasado curso un protocolo de actuación ante episodios de altas temperaturas cuya activación deben activar los centros y que establece cuatro niveles de riesgo, el más alto de los cuales permite la modalidad no presencial.

La Consejería de Educación anunció recientemente la instalación de sensores térmicos en 120 centros para monitorizar en tiempo real la temperatura, humedad y niveles de CO2 en aulas y patios.

Avisos por calor y tormentas

Media España se encuentra en alerta amarilla por temperaturas que se acercarán a los 40 grados, como es el caso de Córdoba, Jaén y Sevilla, o que superarán los 35 grados, como Cantabria, Guipúzcoa y Orense.

Además, se han activado los avisos por tormentas en gran parte de Castilla y León y Madrid, donde se esperan lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

Este episodio finalizará el próximo lunes, 22 de septiembre, cuando los termómetros se desplomarán hasta 20 grados en algunos puntos, pasando del verano al otoño meteorológico.