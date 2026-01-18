Azcón reta a Alegría a invitar a Illa y Junqueras para apoyar su financiación si «beneficia tanto a Aragón»

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha retado a su rival del PSOE, Pilar Alegría, a invitar a los precursores del nuevo modelo de financiación autonómica sellado entre el independentismo con el Gobierno que «beneficia tanto a Aragón». A su juicio, tanto el presidente catalán, Salvador Illa, como el líder de ERC, el inhabilitado Oriol Junqueras, deberían ser sus invitados «estrella».

Durante la celebración de un mitin en la capital aragonesa en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y todos sus barones territoriales han sellado la Declaración de Zaragoza, el candidato popular a la reelección a la Presidencia del Gobierno regional, Azcón, ha advertido a la ex ministra socialista de que «traicionar» los intereses de su pueblo «tiene un precio».

«Lo que nos afecta a todos es la igualdad, la solidaridad y las oportunidades de todos los españoles», ha señalado en relación al nuevo sistema de financiación autonómica acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus socios independentistas de Esquerra.

A su juicio, el «invitado estrella» de la que acusa de ser la candidata sanchista, no debería ser otro que el líder del PSC. «Si de verdad este sistema de financiación va a beneficiar a los aragoneses, que el invitado estrella sea Salvador Illa», ha asegurado. «Si le parece poco que se traiga a Junqueras», ha proseguido.

Azcón ha enfatizado además en la idea de que cuando se habla de financiación autonómica también se habla de un modelo de Estado, es decir, que «esto va de decir que los aragoneses no estamos dispuestos a arrodillarnos ante socialistas ni ante independentistas». A ello, ha añadido que si la candidata del PSOE «cree que humillándose ante lo que le exigen sus socios de ERC va a continuar teniendo el favor del presidente, allá ella».

Para el líder de los populares de Aragón, el de este domingo ha sido un acto «diferencial» que además va a sentar un precedente para los españoles de cara a los próximos comicios autonómicos que se celebran el próximo 8 de febrero. «Si fuera un acto de Vox, sólo podrían traer a uno; el PSOE, a ninguno», ha asegurado.

«Mientras nosotros podemos traer a todos hay algunos que si les interesara hablar de financiación, que no les interesa hablar de cómo se paga nuestra sanidad o nuestra educación, no podrían traer a todos, solo a uno, lo único que tienen», ha expresado en alusión a Vox, antiguo socio de su Ejecutivo en Aragón.

Por una «financiación local»

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha manifestado su deseo de que, dentro del modelo de financiación autonómica, se tenga en cuenta un sistema de financiación para los más de 8.300 municipios que hay en España. A su juicio, «no se puede hablar de política autonómica, de actualización de la política sin hablar de política local».

En este sentido, ha destacado que, con la Declaración de Zaragoza sellada este domingo por los barones del PP, se hayan sentado las bases de un modelo de país, liderado por el PP, que tiene una visión de una España «generosa, democrática y constitucional». Una nación liderada por el PP que, a su juicio, representa al país «que funciona, que gestiona, que trabaja y que hace que las cosas pasen de verdad».