La candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha criticado la reunión de barones del PP de este domingo en Zaragoza contra el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la formación independentista ERC. La también ex ministra de Educación y Deportes ha reprochado a los populares que «no tienen propuesta alternativa».

Alegría ha presentado este domingo en Zaragoza a los integrantes de su candidatura autonómica. La dirigente socialista tiene todas las encuestas en contra, pero manifiesta su esperanza por intentar remontar los resultados que vaticinan los barómetros: «Son 21 días todavía los que tenemos por delante de la campaña electoral y yo quiero que sigamos haciendo esa campaña».

Sin embargo, también ha dedicado tiempo a criticar al actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Hoy está aquí el Partido Popular», ha asegurado en alusión al cónclave de barones populares en la capital aragonesa.

La dirigente socialista ha afeado que Azcón se haya «reunido con Feijóo para hablar de la financiación autonómica», en alusión al nuevo modelo pactado entre el Gobierno y ERC, desbloqueado tras una reunión este mes entre el presidente y Oriol Junqueras, líder de la formación independentista. El político amnistiado se vanglorió de haber forzado al Gobierno a elaborar un nuevo sistema de financiación autonómica singular para Cataluña. Según sus palabras tras la reunión en Moncloa con Sánchez, le reportará a la comunidad autónoma «4.700 millones» extra.

Feijóo ha rubricado este domingo la Declaración de Zaragoza junto a todos los barones autonómicos del partido. Un documento, al que también se han sumado los presidentes populares regionales, con el que asientan las bases del que viene a ser un frente común a la propuesta de financiación del Gobierno.

El documento del PP denuncia la quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles y que carga contra los beneficios económicos que reportaría a Cataluña por encima del resto de autonomías. El planteamiento critica que haya sido apalabrado entre Sánchez con su socios independentistas de ERC y que «no responde a las exigencias de la gente sino de la causa separatista».

Críticas de Alegría al PP

Alegría ha criticado la cita de líderes territoriales del PP en su tierra: «Estoy convencida de que en esa reunión que hoy van a tener no van a encontrar ni un solo momento para explicarles a los ciudadanos de este país cuál es su propuesta alternativa, cuál es su modelo de financiación autonómica para los ciudadanos de este país».

Alegría ha argumentado este ataque en que «el Partido Popular vive de la política, de la confrontación de una forma constante». «Esa es su forma de entender la política desde la confrontación, desde el agravio permanente», ha incidido. Además, la candidata socialista ha añadido que la negativa del PP al modelo de financiación «se suma ya» al rechazo del PP «fal incremento de las pensiones», según Alegría.

«Os avanzo que, si cuento con la confianza de los aragoneses y de las aragonesas, mi compromiso como presidenta va a ser siempre dialogar, negociar, acordar todas aquellas cosas que sean buenas para nuestra gente, todas aquellas cosas que sean buenas para los aragoneses y para las aragonesas. Eso es lo que merecen los aragoneses», ha asegurado.