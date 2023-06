El Partido Popular de Aragón ha reforzado sus conversaciones con los partidos regionalistas para «asegurar» la investidura de su candidato, Jorge Azcón. En concreto, el PP ha abierto un canal de conversación específico y permanente con el Partido Aragonesista (PAR) y Aragón Existe -la marca regional del proyecto Teruel Existe- para no dejar nada al azar de cara a la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón que se celebra este viernes, 23 de junio. La decisión de redoblar el contacto llega después de que Vox, finalmente, haya anunciado que encabezar «sólo» una Secretaría de la Mesa del parlamento aragonés le parece una oferta «insuficiente». «Más aún si es a cambio de nuestra abstención en una probable investidura de Azcón», ha trasladado Vox.

Jorge Azcón ganó las elecciones autonómicas en Aragón con 28 diputados y el 35,5% de los votos. La aritmética parlamentaria resultante del 28M hace que el PP no necesite el apoyo expreso de Vox, algo que dificulta que el equipo de Azcón incremente «sustancialmente» la oferta a los de Abascal en el día que resta para la conformación de la Mesa. Otro escenario será el de la investidura, que el PP pretende que se celebre después de las generales. Los populares se quedaron a seis escaños de la mayoría absoluta. Para alcanzarla, sí necesitan a Vox.

No obstante, el PP pretende gobernar en solitario. Algo que Azcón y otros barones populares repitieron hasta la saciedad desde el primer minuto de campaña. Por eso, el objetivo de los de Feijóo sigue siendo obtener una mayoría simple. O, lo que es lo mismo: más síes que noes.

De esta manera, el PP aragonés (28) busca el apoyo expreso del PAR (1) y la abstención de Vox (7) y Aragón Existe (3) para hacerse con el Gobierno autonómico en solitario. Por este motivo, el PP ha decidido reforzar sus conversaciones con las dos formaciones de corte regionalista mientras continúa trabajando en un programa de medidas con el equipo negociador de Vox. «Nuestra voluntad, como siempre hemos defendido, es gobernar en solitario. Esto no quita que podamos llegar a ciertos acuerdos programáticos con el resto de partidos, pero no está sobre la mesa su entrada en el Ejecutivo», aseguran desde el PP.

Desde el PP recuerdan que la estrategia que están aplicando fue puesta en marcha la noche del propio 28M, «cuando aún no se conocía la voluntad de Sánchez de adelantar las elecciones». Por ello, el PP defiende que ellos han abordado estas negociaciones, «desde el principio», sin mirar de reojo al 23J. «No hemos notado que lo ocurrido en Extremadura haya afectado a nuestras conversaciones, aunque sí se nos hace cercano ese argumento de que una ‘sola’ Secretaría puede que no sea suficiente para Vox», explican fuentes del PP.

Hablar con todos

Jorge Azcón, claro ganador de las elecciones, anunció a primera hora del 29 de mayo -el día después de los comicios- que iba a abordar las negociaciones «hablando con todos» para buscar «el mejor escenario» para los aragoneses. Un modelo de negociación al que ya se acogió Alfonso Fernández Mañueco tras adelantar y ganar los comicios autonómicos de Castilla y León. Ambos barones optaron por comenzar las conversaciones con la formación que quedó como segunda fuerza: el PSOE en sendos escenarios.

Tanto Mañueco como Azcón no empezaron especialmente bien sus conversaciones. Mientras el salmantino tan sólo pudo hablar durante 15 minutos con Luis Tudanca, líder socialista en CyL, el que fuera alcalde de Zaragoza recibió un plantón como respuesta. Lambán le comunicó que no pretendía sentarse a hablar.

Azcón ha podido continuar sin más sobresaltos la ronda de contactos con el resto de partidos que han obtenido representación tras el 28M en Aragón. Una ronda de contactos que han concluido este pasado martes «con buenas sensaciones», según el PP. De esta manera, el popular ha podido conocer «de primera mano» cuáles son las «peticiones» y «propuestas» del resto de formaciones. «Algo clave para encarar los futuros pactos para hacerse con el Gobierno aragonés». Por ello, Azcón y su equipo han apostado de forma clara por el «diálogo» y el «entendimiento».

El desenlace no se conocerá hasta la sesión de investidura del nuevo presidente de Aragón. Algo que, según el calendario del PP, ganador de las elecciones, no se produciría hasta después del 23J. Antes, este viernes, las Cortes quedarán configuradas con la toma de posesión de todos los diputados autonómicos electos, así como con la conformación de la Mesa del parlamento. Vox podría entrar en el órgano rector si, finalmente, decide aceptar la oferta del PP, quien le ofrece una Secretaría.