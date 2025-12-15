Abascal en Almaraz: apoya la continuidad de la central y acusa a Guardiola de «fanatismo verde»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes, frente a las puertas de la central nuclear de Almaraz, a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de compartir con Pedro Sánchez las «políticas del fanatismo verde que arruinan el campo». «En Bruselas han votado las mismas políticas del fanatismo verde que nos han llevado a esta situación», ha señalado.

De igual manera, el político ha señalado que espera que «lleguen a tiempo» para poder «revertir la situación» del cierre de la central nuclear, aunque Abascal ha hecho hincapié en que la dirigente popular «comparte» las políticas migratorias, extremistas de género de Irene Montero, subrayando que se ha visto «estos días» en las palabras de Guardiola.

Momentos previos, Abascal había sido preguntado sobre la comparecencia de balance de Pedro Sánchez, asegurando que «no hay novedad, cada día el capo de la mafia se saca un conejo de la chistera» y ha ironizado conque haya comparecido con el lema ‘cumplimos’ cuando no hay una persona en España más mentirosa y que cumpla menos con su palabra».

A su juicio, se está ante «una huida hacia adelante de esa mafia corrupta y acosadora de mujeres» y ha criticado que «con lo que está pasando en España» el presidente del Gobierno «se dedique los fines de semana a recomendar música y recomendar libros».

Tras felicitar de nuevo al ganador de las elecciones en Chile, ha reconocido que lo hace «con algo de envidia» porque en España, al contrario que en ese país, «la mafia corrupta y acosadora de mujeres se bunkeriza» y ha vuelto a insistir en que se convoquen elecciones o se presente una moción de censura.

Ha indicado que si Pedro Sánchez se creyese las encuestas del CIS convocaría elecciones «y si nos las convoca es porque sabe que el veredicto del pueblo está echado porque los españoles tienen unas ganas tremendas de echarlo».