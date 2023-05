¿Qué pasa con las elecciones en los pueblos donde no se presenta nadie a la alcaldía? El próximo 28 de mayo los españoles están llamados a las urnas para las nueva elecciones autonómicas, pero también las municipales. Sin embargo, no todos los municipios cuentan con representación electoral o candidatos que se presenten a la alcaldía. ¿Qué ocurre en estos casos?.

¿Qué pasa si no se presenta nadie a la alcaldía?

El próximo domingo se celebran las elecciones, de modo que a estas alturas todos los municipios ya tienen más que presentadas sus listas electorales con sus correspondientes candidatos en representación, a sus partidos políticos. Sin embargo, de cara a estos comicios un municipio de Teruel y otro de Segovia, así como cuatro de Burgos y 37 de Navarra no tienen candidaturas, por lo que se da una situación que no es tan anómala como podría pensarse en un principio.

Los vecinos de los 43 municipios señalados (unos 8.000 electores), no se van a tener que presentar a las urnas el 28 de mayo ya que no tienen a nadie a quien votar. Una situación que puede darse debido a que nadie quiere presentarse como alcalde o el que ya está no desea repetir en el puesto y nadie se presenta a sustituirlo.

En este caso lo que se hace, es que se celebran unos nuevos comicios a los seis meses y si de nuevo se da la misma situación, y nadie se presenta como candidato, se pone en marcha una gestora.

Los municipios que no tienen candidatos en estas elecciones

Las cifras del Gobierno señalan que en España, el 86% de los municipios en los que no hay candidatos se concentran en Navarra, donde por otro lado, casi el 70% no alcanza los 1.000 habitantes, con poblaciones realmente a falta de vecinos, como Aribe e Izalzu donde la población apenas llega a la treintena.

Se da en municipios como estos, un problema cuando llegan elecciones, dado que nadie se quiere presentar para hacer una labor, que al margen de ser algo complementario a la profesión que tenga la persona elegida, implica la toma de decisiones, que en muchos casos puede llevar a conflictos vecinales, y en lugares en los que todo el mundo se conoce, es todo un inconveniente hasta el punto de que nadie se presente a la alcaldía.

El resto de pueblos sin candidatos están en Burgos (Tresparderne, Torregalindo, Zael y Campolara), Segovia (Cabezuelo) y Teruel (Monroyo). Además, en Torregalindo, Zael y Campolara es la segunda vez que carecen de candidatos.

En estos pueblos tuvieron que votar seis meses más tarde de que se celebraran las elecciones de 2019 y lo hicieron además a regañadientes. En Campolara, por ejemplo, solo se registraron 4 votos de 54 censados y de esos, dos fueron nulos. Finalmente ganó Vox con dos votos.

En Zael, se votó entre seis vecinos, que además sortearon el reparto de siglas a la hora de votar. Así, ganó el PP, mientras que en Trespaderne, la regidora Isabel López fue elegida, pero esta vez, no se quiere presentar.