Ni jabón ni amoniaco: el truco casero para lavar tus alpargatas y dejarlas como nuevas

El amoniaco o el jabón para limpiar

Lavarás las alpargatas y las dejarás como nuevas con este truco

Los expertos de Peralimonera nos dan unos pasos para conseguir unas alpargatas perfectas, limpiarlas puede ser una tarea más sencilla de lo que parece:

PASO 1. Preparación. Antes de ponerte manos a la obra, prepara bien tus alpargatas. Lo primero es retirar con cuidado la suciedad superficial usando un cepillo de cerdas suaves o un paño húmedo. Así eliminamos el polvo sin dañar los materiales.

PASO 2. Limpieza según el material. Existen alpargatas de todo tipo, y en Pera Limonera lo sabemos muy bien ;). Dependiendo del material de tus alpargatas deberás utilizar métodos de limpieza distintos. No es lo mismo limpiar unas alpargatas de piel o ante, que unas de tela. Busca cómo limpiar el material de tu alpargata o, en caso de que lo indique el fabricante, sigue las instrucciones indicadas. Ten mucho cuidado a la hora de limpiarlas para no perjudicar el esparto. Para limpiar alpargatas de tela si tienen manchas, utiliza un paño húmedo y frota con suavidad. Puedes usar jabón neutro o una mezcla de 80% agua y 20% amoníaco (tranqui, el amoníaco no daña y además elimina malos olores).

PASO 3. Limpieza de la suela de esparto. La suela de esparto es la característica común de todas las alpargatas, y requiere un cuidado especial. Para limpiarla, debemos cepillar la alpargata un cepillo de cerdas suaves. Ten mucho cuidado al frotar, hazlo con suavidad y teniendo en cuenta la dirección de las fibras del yute para no dañarlas. Si tus alpargatas tienen manchas de grasa, prueba a poner polvos de talco o bicarbonato y deja actuar al menos durante unas 2 horas hasta que absorba la grasa. Luego, cepilla para retirar los restos. Mano de santo.

PASO 4. El secado. Una vez nuestras alpargatas están limpias, debemos secarlas con un trapo para eliminar los restos de humedad, y posteriormente dejar secar al aire libre evitando la exposición directa al sol, para evitar cambios en el color.

Puedes poner en práctica este truco para conseguir unas alpargatas perfectas en todos los sentidos. Un zapato de lujo, que siempre te quedará bien.