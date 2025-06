Científicos en shock por estas ondas detectadas en la Antártida: ondas de radio imposibles bajo el hielo

Las ondas de radio que han aparecido bajo el hielo de la Antártida han dejado en shock a los científicos. Por lo que, quizás ha llegado el momento de apostar claramente con algunos detalles que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después. Nuestro planeta nos va dejando algunas señales y novedades que pueden acabar marcando una diferencia importante, en estos días que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en consideración.

Han aparecido ondas de radio imposibles debajo del hielo

Debajo del hielo han aparecido algunos elementos que serán claves en estos días que tenemos por delante. Tal y como nos explica la revista especializada Discover Magazine: «En la Antártida se han detectado pulsos extraños que no parecen cumplir con las leyes de la física de partículas. Estas ondas de radio, que emanan de debajo del hielo, podrían ser evidencia de materia oscura y han estado desconcertando a los científicos desde su descubrimiento. El nuevo estudio, publicado en Physical Review Letters, proporciona detalles sobre estas extrañas señales. En la Antártida, las ondas de radio a menudo se detectan después de ser reflejadas en el hielo. Sin embargo, estas olas recientes parecen venir de debajo del hielo, una ubicación que no puede ser explicada por la física y que puede sugerir un nuevo tipo de partícula previamente no ver. «Las ondas de radio que detectamos estaban en ángulos realmente pronunciados, como 30 grados por debajo de la superficie del hielo», dijo Stephanie Wissel, profesora asociada de física, astronomía y astrofísica de Penn State, en un comunicado de prensa. «Es un problema interesante porque todavía no tenemos una explicación de lo que son estas anomalías, pero lo que sí sabemos es que lo más probable es que no representen neutrinos».

Siguiendo con la misma explicación: «Las extrañas señales fueron detectadas por el experimento de la Antena Transitoria Impulsiva Antártica (ANITA). ANITA es una colección de instrumentos científicos que vuelan muy por encima de la Antártida en globos. Estos instrumentos están diseñados para detectar ondas de radio que se producen como resultado de los rayos cósmicos que golpean la atmósfera. Normalmente, las ondas de radio que esperan ser detectadas por ANITA están hechas de neutrinos. Los neutrinos son muy comunes e increíblemente pequeños, siendo la partícula subatómica con la masa más pequeña. Debido a que son tan pequeños, también son notoriamente difíciles de encontrar y requieren instrumentos de detección sofisticados como ANITA. «Tienes mil millones de neutrinos pasando por tu miniatura en cualquier momento, pero los neutrinos realmente no interactúan. Entonces, este es el problema de la espada de doble filo. Si los detectamos, significa que han viajado todo este camino sin interactuar con nada más. Podríamos estar detectando un neutrino que viene del borde del universo observable», dijo Wissel en el comunicado de prensa. Aunque es difícil de detectar, la recompensa es grande. Incluso la señal más pequeña de un neutrino contiene toneladas de información importante. Una vez que se ha detectado una señal, puedes seguirla hasta su fuente, y puede contar a los científicos más sobre el cosmos que incluso los telescopios de alta potencia».