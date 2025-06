Amparo Rubiales la lía en redes: pide una recogida de firmas contra Felipe González y luego la borra

La histórica del PSOE de Andalucía Amparo Rubiales ha vuelto a liarla en redes sociales este domingo 29 de junio por la mañana. A las 10:40 horas ha publicado en internet una recogida de firmas para abrir un expediente disciplinario con propuesta de expulsión del partido al ex presidente del Gobierno Felipe González. Luego la ha borrado ante el aluvión de críticas por cargar contra el líder socialista.

En la citada petición de expulsión contra Felipe González, Amparo Rubiales ha defendido que el ex presidente del Gobierno ha cometido «faltas muy graves». Mientras, su mensaje en redes sociales iba acompañado de un texto escrito por la histórica del PSOE de Andalucía en el que se podía leer: «Circulando hoy por redes de forma masiva. ¿Qué pretende, Felipe? ¿Por qué nos hace esto?».

El documento que solicita la expulsión del ex presidente socialista Felipe González del PSOE está firmado por el militante con iniciales Y.B.C.

En él, además de solicitar «formalmente a la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE que se abra expediente disciplinario por la comisión de faltas muy graves», se insta a que se practiquen las diligencias adecuadas, incluyendo la revisión de las entrevistas públicas y declaraciones documentadas en múltiples medios nacionales, así como se resuelva la imposición de la sanción de expulsión del PSOE, como medida adecuada, proporcional y conforme al régimen disciplinario vigente.

Este mismo documento se ha hecho circular un día después de que el sábado 28 de junio cinco ex ministros del PSOE y diferentes referentes de la izquierda de la cultura y el periodismo pidieran en el Manifiesto por la regeneración democrática de España la convocatoria «urgente» de elecciones por la «regeneración política» y «ética»del PSOE «como un imperativo ineludible, dada su función vertebradora y la centralidad que ha ocupado en la modernidad de España».

Entre los firmantes, se encuentran los ex ministros del PSOE Jordi Sevilla, Virgilio Zapatero, Julián García Vargas, César Antonio Molina y Javier Sáenz de Cosculluela, los ex presidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, el filósofo Fernando Savater, el periodista Juan Luis Cebrián o el ex fiscal general Eligio Hernández, entre muchos otros. En total, han rubricado el texto alrededor de 150 firmantes.

Horas más tarde, en otro mensaje también borrado posteriormente, ha negado la información publicada por diferentes medios de comunicación. E incluso ha respondido a otra internauta que le preguntaba que por qué no denunciaba al medio en cuestión si decía que era «mentira». «Porque no me interesan», le ha respondido.

Porque no me interesan! https://t.co/qOT5APJ7ut — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) June 29, 2025

En cambio, sí ha dejado una referencia en al que se puede leer: «Felipe González se instala en el antisanchismo». Además, deja un hashtag que dice PenaDolorAsco.

Amparo Rubiales es abogada, Doctora en Derecho y firme defensora del feminismo. Ha ejercido durante décadas numerosos cargos: senadora, consejera de la Junta, delegada del Gobierno en Andalucía y vicepresidenta segunda del Congreso. En junio de 2023 renunció a presidir el PSOE sevillano tras un escándalo por insultar al PP cuando llamó a Elías Bendodo, de origen judío sefardita, «judío nazi». Entonces, criticó así a Bendodo por llamar «tramposo» a Pedro Sánchez.