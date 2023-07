La drag queen ‘Onyx’, vocal de una mesa electoral en un colegio de Madrid

Una drag queen ha acudido esta mañana maquillada y vestida para ser vocal en una de las mesas electorales constituidas en el colegio electoral Montserrat de Madrid, animando a través de sus redes sociales a disfrutar de «la fiesta de la democracia». Con abundante maquillaje con colores azules, peluca azul y una vestimenta acorde, la drag queen Onyx ha acudido esta mañana de domingo a su cita electoral.

«He llegado a la mesa. Casi no lo cuento que la alarma me ha traicionado, pero he conseguido ser parte de la mesa electoral. Y ahora, todo el mundo a votar!», ha señalado Onyx en una publicación en sus redes sociales, donde ha animado a todo el mundo a «disfrutar de la fiesta de la democracia».

La que es Reina alienígena en la segunda temporada de Drag Race España ya advirtió en sus redes sociales de su decisión de «ir de Onyx este 23J como vocal de mesa» como «incentivo al voto queen», aunque no había desvelado la ubicación de su mesa electoral.

Desde sus redes sociales, Onyx sigue publicando mensajes para animar a la gente a ejercer su derecho al voto. «Nenas ya llevamos casi dos horas de jornada y todo muy bien, gracias por los mensajes de preocupación. No puedo informar mucho que estoy tachando nombres como una condenada. Estoy viendo poco queer así que VENIR A VOTAR!!!», publicaba.

Nenas ya llevamos casi dos horas de jornada y todo muy bien, gracias por los mensajes de preocupación 💖 No puedo informar mucho que estoy tachando nombres como una condenada. Estoy viendo poco queer así que VENIR A VOTAR!!! 🗳️🗳️🗳️ — icOnyx (@onyxunleashed) July 23, 2023

Polémica en las redes

La Junta Electoral Central (JEC) no permite acudir a votar a los colegios electorales con camisetas que lleven el lema «¡Que te vote Txapote!» junto a un escudo de España. Según indicó en su comunicado, la normativa electoral se recoge la «prohibición general» de llevar «propaganda electoral de ningún género» al lugar de votación durante el día de las elecciones.

Una prohibición que se ha hecho efectiva esta mañana, cuando el presidente de una mesa electoral de Madrid, ha obligado a un hombre de mediana edad a ponerse del revés una camiseta con el lema «¡Que te vote Txapote!» para poder ejercer su derecho a voto. Algo que no ha gustado a los usuarios de las redes sociales que criticaban no poder vestir con libertad.

«No se puede ir a votar con una camiseta que ponga ‘que te vote Txapote’ pero sí vestido de Drag Queen», publica un internauta.

No se puede ir a votar con una camiseta que ponga “que te vote Txapote” pero sí vestido de Drag Queen. pic.twitter.com/B7UfXWxV1s — Javier S.R (@jsrperiodista) July 23, 2023

A él se han sumado otros usuarios que han criticado la decisión de la junta electoral. «En Madrid, un drag queen está en una mesa electoral. Mientras tanto, usted no puede acudir a votar con la camiseta de que te vote Txapote».

En Madrid, un Drag Queen está en una mesa electoral disfrazado De Dios sabe que. Mientras tanto, usted no puede acudir a votar con la camiseta de que te vote Txapote. pic.twitter.com/KlyraV5NZ6 — Miguel A. 🐭 (@AsimovIsaac1919) July 23, 2023

E incluso, que se plantean que si la drag queen hubiese ido vestida con el lema «Que te vote Txapote» la hubiesen dejado participar en la mesa electoral. «¿Si vas vestido de drag queen con una camiseta que ponga ‘que te vote Txapote’, te dejarían?»