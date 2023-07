Un drag queen simula actos sexuales frente a menores en un parque temático familiar del Reino Unido

Un video que muestra a un drag queen bailando de forma sugerente frente a una audiencia con menores en un parque de atracciones del Reino Unido se ha hecho viral en redes sociales donde acumula más de un millón y medio de visualizaciones. En la grabación se ve al drag Crystal actuando en un escenario con medias de red, leotardos y tacones mientras suena la canción Filthy/Georgeous del grupo Scissor Sisters. Durante su baile el hombre hace movimientos de caderas y pasa las manos de arriba a abajo por un aparato que simula un pene mientras hace saltar chispas por una placa de metal situada en su entrepierna.

Drag queen simulates sex acts in front of children at an “all ages family-friendly” drag show in Essex, UK pic.twitter.com/XjY8L232ZQ — Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 18, 2023

Este evento, que se llevó a cabo el pasado sábado en el parque temático Adventure Island de Essex para cerrar la celebración del orgullo LGTBI, conmocionó a los padres de los niños que se encontraban allí llegando algunos a denunciar la situación.

En este sentido, según el medio británico DailyMail, Amanda, madre de dos niños, dijo que no regresaría después de ver el video. «No volveré y no llevaré a mis hijos allí», aseguró.

Asimismo, un amigo de Amanda que captó por video todo el espectáculo afirmó al mismo periódico que «estaba indignado y horrorizado» y agregó que normalmente le gusta participar en los eventos del orgullo gay, pero que esa exhibición «no estuvo bien» debido a la presencia de niños. Cabe decir que durante el acto también estuvieron presentes la drag queen Aubrey Wodonga, y la bailarina Lady Noelia.

En cuanto al parque temático, Adventure Island publicó fotos en sus redes sociales para promocionar el evento con el siguiente mensaje: «¡Muchas gracias a estas increíbles reinas por venir a vernos por tercer año consecutivo!».

En otros mensajes el parque familiar instó a los asistentes a «venir vestidos con sus atuendos más coloridos y fabulosos y celebrar el amor, la diversidad y la inclusión con nosotros».

Además en su página web expresan que se sienten «muy orgullosos» de su inclusión y diversidad dentro de la fuerza laboral y afirman que ofrecen «un lugar seguro para nuestros colegas LGTBQ+».

El DailyMail asegura que contactó con el Drag Queen Crystal que se defendió argumentando que «nada» de lo que hizo en la actuación fue sexual. «Mi acto no es diferente de lo que podrías ver en Britain’s Got Talent, con Lady Gaga en MTV o con un artista callejero en Covent Garden». Además agregó que ha sido contratado durante tres años seguidos para actuar en el parque temático con motivo de las celebraciones del orgullo LGTBI.