La constitución de las mesas electorales en riesgo: «Sólo en Madrid hay presentadas 11.500 excusas»

La constitución de las mesas electorales para las próximas elecciones generales está en riesgo. A menos de 15 días de los comicios, aún no se han encontrado a todos los ciudadanos que se encargarán de desempeñar estas funciones. «Sólo en Madrid hay presentadas 11.500 excusas, un número superior al de las últimas elecciones autonómicas y municipales», explica José Galló, secretario de la Junta Electoral de Madrid, en una entrevista con OKDIARIO.

A principios de este mes de julio, los carteros empezaron a entregar la carta certificada a los ciudadanos que, por sorteo, habían sido agraciados con la tarea de formar parte de una mesa electoral. Esta misiva debía ser entregada en mano y muchas personas no fueron encontradas en su domicilio precisando así la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para encontrar a estos ciudadanos en paradero desconocido. En municipios como Fuenlabrada, los policías locales están buscando gente y en áreas rurales de Galicia o Extremadura son los agentes de la benemérita los que están localizando a quienes deben estar al frente de las mesas del 23J.

Al margen de los ciudadanos que no han sido encontrados, los que han sido notificados disponen de una semana desde que recibieran la carta para alegar excusas y librarse de esta tarea. A día de hoy, tan sólo en Madrid capital, 11.100 personas se han presentado en la Junta Electoral para no acudir el día de las elecciones al puesto asignado.

Es importante reseñar que la ciudad de Madrid cuenta con 3.748 mesas electorales a las que tienen que acudir un mínimo de tres personas —un presidente y tres vocales— tal y como estipula Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Es decir, Madrid necesita a 11.244 personas para asistir sus mesas electorales cuando 11.100 ya han alegado excusas para librarse.

Cómo librarse de una mesa electoral

Muchos ciudadanos a los que le ha tocado mesa electoral han acudido a la Junta Electoral de su zona para alegar excusas y librarse de esta misión. Entre las excusas que acepta la Junta se encuentran; no saber leer o escribir, ser mayor de 70 años o menor de edad, padecer una enfermedad o estar de guardia en un centro sanitario, entre otros aspectos. También tener una boda, un bautizo o una comunión esgrime al ciudadano de trabajar el día de las elecciones.

OKDIARIO se ha trasladado a la Junta Electoral de Madrid, ubicada en la calle Manuel Luna, para conocer en qué punto se encuentra este trámite administrativo. Este periódico ha podido comprobar cómo decenas de ciudadanos se han acercado hasta estas oficinas para evitar acudir a la mesa electoral en un horario ininterrumpido de 09:00 a 19:00 horas. Además, esta oficina abre en horario de mañana los sábados hasta las 14:00 horas. «Querían que fuera a la mesa pero he alegado enfermedad, tengo depresión», alega un ciudadano que ya ha renunciado a participar como vocal en las elecciones.

Además, una gran cantidad de personas mayores de 65 años también han acudido a estas oficinas para evitar ir a la mesa. Los ciudadanos mayores de esta edad pueden pedir la baja voluntaria. «Me han hecho venir desde Almería para presentar la excusa, ya que no me arreglo bien por Internet», lamenta un jubilado mayor de 65 años que ha tenido que volver a la capital para evitar ir a la mesa.

Sin aire

Los ciudadanos que sí asistan a las mesas electorales tendrán que vivir unos comicios atípicos celebrados en una de las fechas más calurosas del año. Los presidentes, vocales, suplentes y apoderados, entre otros voluntarios, trabajarán en colegios electorales cuando no todos ellos disponen de aire acondicionado. Las previsiones meteorológicas alertan de que el próximo 23 de julio en muchas partes de España se superarán los 40 grados centígrados.

Durante más de 10 horas, estos ciudadanos se encargarán de abrir las urnas y contabilizar los votos. Todo ello por un módico concepto en dietas de 70 euros y una hora libre para almorzar. Además, estos agraciados con la mesa electoral tendrán que estudiarse un manual de instrucciones para desempeñar sus funciones. «Me ha tocado ya tres veces y estoy hasta el gorro, conozco el colegio y no me van a tener ahí 13 horas sin aire acondicionado en pleno julio», lamenta un ciudadano que ya se ha presentado en la Junta Electoral para no ir a la mesa electoral.