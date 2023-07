La candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha abierto las puertas de su casa a los periodistas como parte de la campaña electoral de su partido. En una entrevista ha querido mostrar cómo es su día a día en plena campaña electoral y ha hecho mucho hincapié en lo que le gusta planchar ropa. Y debe ser que con tanta plancha acumulada, a Yolanda Díaz le subió la temperatura, porque puso el aire acondicionado de su casa a 17 ºC, mientras que al resto el Gobierno recomienda no bajarlo de 27 ºC.

Poco ha tardado el vídeo en hacerse viral en las redes sociales, donde los usuarios han criticado la falta de sensibilidad de la líder de Sumar con el cambio climático que tanto promueve.

«Yolanda Díaz hablando de cambio climático mientras se hace un vídeo de propaganda, planchando con el aire acondicionado a 17º. Pregunta: ¿Ustedes también ponen el aire a 17º para planchar o sudan como personas normales con un ventilador de frente?», publica un internauta en sus redes.

Yolanda Díaz hablando de cambio climático mientras se hace un vídeo de propaganda, planchando con el aire acondicionado a 17°

Ustedes también ponen el aire a 17° para planchar o sudan como personas normales con un ventilador de frente?#LaSilenciosaCat #DebateFinalRTVE pic.twitter.com/88bEe1nSiZ — LaSilenciosaCat USA🇺🇸 (@LSCat_USA) July 19, 2023

Pero atrás tampoco se quedan los que acusan a Yolanda de «postureo». Así lo hace este usuario: «¿En qué nivel de postureo absurdo y triste ponéis el hacer un documental del día a día de Yolanda Díaz y grabarla como si estuviera planchando y resulta que de fondo se ve un dispensador de gel hidroalcohólico y un calendario de publicidad?».

¿En qué nivel de postureo absurdo y triste ponéis el hacer un documental del día a día de Yolanda Díaz y grabarla como si estuviera en su casa planchando y resulta que de fondo se ve un dispensador de gel hidroalcohólico y un calendario de publicidad? pic.twitter.com/gh7qXBUXrv — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) July 19, 2023

Yolanda Díaz y la plancha

Bajo el título Un día con Yolanda, el periódico Público mostró un vídeo de la entrevista de Yolanda Díaz, con plancha en la mano incluida. Las imágenes del vídeo empiezan con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social planchando una camisa, en lo que pretendía, mostrar su faceta más personal.

A pesar de que pueda llamar la atención el número de horas que duerme la ministra, «dos al día», lo que más destacó en las redes sociales es la afición de Yolanda Díaz por la plancha. «Suelo planchar porque me encanta planchar y me relaja», asegura.

«Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días planchando. Cuando llego de trabajar me concentro, me pongo, me fijo en un punto y plancho, plancho mi ropa y la de todo el mundo», ha asegurado. Eso sí, a la vicepresidenta le gusta planchar sin pasar calor, porque en las imágenes también se puede ver un termómetro que indica que la temperatura de la casa está a 17 ºC.

En el vídeo también se puede ver a la candidata de Sumar hablando desde el escenario de un mitin. Y las escenas previas en el autobús, dando besos y abrazos a niños y ancianos, y recibiendo elogios de sus seguidores. «Hago rutinas, casi siempre las mismas. Me levanto a la misma hora, me meto en la ducha, desayuno, me tomo un café y me pongo a leer informes, prensa y un montón de coas», asegura en el vídeo.

Incluso también llega a comentar algunas de sus aficiones más desconocidas. Porque aparte de la plancha, Yolanda Díaz tiene otros pasatiempos, como escuchar música «de todo tipo» o caminar «intento perderme por ahí», asegura la vicepresidenta.

«No hago cosas en las que yo me sienta impostada. Lo que creo que es impostado no lo hago, no entiendo a esos políticos y políticas que hacen cosas extrañas, extravagantes, que uno ve que son artificiales», dice Yolanda Díaz, después de su ya viral escena con la plancha.

Tendencia en redes sociales

El vídeo de la vicepresidenta ya es viral en redes sociales, donde ha recibido más de 1.300 me gusta y miles de comentarios entre los cibernautas, que no entienden el afán de Yolanda Díaz por la plancha. «Viene a contar como algo impresionante que plancha» o «no se lo cree ni ella», son algunos de los muchos comentarios de los usuarios.

Pero la líder de Sumar también ha recibido muestras de apoyo: «La vida misma, no todos pueden decir lo mismo» o «qué bonita es la plancha», publicaban algunos internautas en sus redes sociales.