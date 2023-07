Cuca Gamarra: «Tras el 23J, el PSOE tiene una labor importante que es la de comenzar a refundarse»

La campaña electoral afronta hoy un nuevo hito. Esta noche, Cuca Gamarra participa en TVE en un debate a siete entre los portavoces de los cuatro principales partidos más ERC, PNV y Bildu. Tras la contundente victoria de Feijóo sobre Sánchez en su cara a cara en Atresmedia, Gamarra va a afrontar, probablemente, un todos contra ella en el marco de una televisión pública que ha sido, estos años, una pata más del sanchismo, incluido especialmente, como cara estelar del mismo, el moderador de la noche, Xabier Fortes.

Alberto Núñez Feijóo ha dado la orden a su equipo de evitar la euforia tras hundir a Sánchez el lunes pasado. Les repite constantemente, cuentan fuentes del PP, que los votos aún no están en las urnas. Ya lo hacía en Galicia. Sacó cuatro mayorías absolutas. Le preguntamos a Cuca Gamarra si es posible alcanzarla. En Génova saben que es difícil, pero no acercarse a ella y contesta: “¿Por qué no? En política no hay que descartar nunca nada. Feijóo recuerda que ninguna pronosticó su primera mayoría absoluta”.

Las encuestas han disparado al PP tras el cara, con margen, aún,

incluso, para seguir creciendo a costa del PSOE y de Vox. Con su compromiso y el de Feijóo de “gobernar para todos”, Cuca Gamarra

se dirige desde OKDIARIO no sólo a los votantes de Santiago Abascal pidiéndoles concentrar el voto en el PP para garantizar el final del sanchismo. También se dirige con claridad a los del PSOE a los que les asegura que “hay una oportunidad para ellos, que es confiar en Alberto Núñez Feijóo”. Oportunidad que Gamarra hace extensible al propio Partido Socialista tras su previsible derrota el 23J: la oportunidad de «comenzar a refundarse» o, al menos, de hacer una «reflexión interna importante» sobre lo que ha supuesto el sanchismo para el PSOE y «recuperar sus valores».

Gamarra llama a la refundación del PSOE sin querer entrar en ello abiertamente. Y lo hace reflexionando sobre el sanchismo, donde – dice- «no sólo Sánchez es mentira, sino todo lo que le rodea». Preguntamos a Cuca Gamarra si ella haría numeritos fake como el de la bicicleta de Teresa Ribera si fuera vicepresidenta del Gobierno algún día o lo que le parece ver y escuchar a otra vicepresidenta como Nadia Calviño, insultando a Feijóo y llamándole “marrullero y mentiroso”.

P.- Calviño ha llamado a Feijóo “marrullero y mentiroso”

R.- Cuando el Partido Socialista pierde un debate, lo siguiente que saca a pasear es el insulto y la descalificación. Parece que no han aprendido. Yo les recomendaría que abandonaran el insulto y la descalificación y empezaran a pensar en que, después del 23 de julio, el PSOE tiene una labor por delante que es la de comenzar a refundarse y, si no, a hacer una reflexión interna importante. Y entender que con el insulto y la descalificación no van a llegar a ningún sitio.

P.- Y a un votante del PSOE que duda entre el PSOE o Feijóo, ¿qué le dice?

R.- Yo entiendo perfectamente a esos votantes del Partido Socialista que se sienten defraudados con Pedro Sánchez y, sobre todo, que no se sienten representados en el sanchismo. Y, por tanto, les digo que hay una oportunidad el 23 de julio también para ellos y es confiar en Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno de España. Gobernará también para ellos y permitirá que el socialismo pueda recuperar sus valores pasando página de lo que ha significado el sanchismo.

Cuca Gamarra promete, en la entrevista, derogar el sanchismo y sus leyes. Promete que el PP no se quedará, esta vez, de nuevo, en una mera gestión tecnócrata de la economía. Promete que el gobierno de España “dejará de ser un chollo para Bildu y los independentistas”. Y, aunque en el PP no bajarán la guardia hasta el 23J por la noche, Gamarra ve así ya a Sánchez tras el repaso televisivo que le diño Feijóo: «Sánchez es un presidente de salida, sobrepasado y sin credibilidad porque los españoles ya le hemos calado en sus mentiras”.