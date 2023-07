Un alcalde del PP se presenta en el colegio electoral vestido de emperador romano

Las épocas de elecciones no sólo nos dejan momentos memorables en época de campaña sino también durante el día de las votaciones. En este sentido, el alcalde de Saldaña (Palencia), Adolfo Palacios, se ha presentado este domingo en el colegio electoral de su municipio vestido de emperador romano y escoltado por varios legionarios con uniforme tradicional.

El momento en el que el regidor se acerca a la urna para depositar su voto, ha sido captado en un video que se ha hecho viral en redes sociales con más de 70.000 visualizaciones en apenas 20 minutos. En él se muestra como Palacios entra a la sala de votaciones y se acerca a la urna con un rictus solemne. El alcalde fue vestido con una corona de laurel, túnica blanca y toga roja.

El alcalde de Saldaña (Palencia), Adolfo Palacios, ha ido a votar vestido de emperador romano al coincidir la jornada electoral con el tradicional Mercado Romano que se celebra cada año en el pueblo. pic.twitter.com/E7DjEmQefD — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 23, 2023

Ahora bien, la ocurrencia del dirigente político tiene una explicación lógica. El regidor iba disfrazado con motivo de la celebración del mercado romano que se celebra cada año en el pueblo. Esta festividad local ha introducido, de la mano de Palacios, una nota de color a una jornada marcada por el calor y las esperas. Sin embargo, el momento no ha estado exento de críticas a través de redes sociales. «Esto no hace gracia. El ejercicio del voto es algo muy serio, y este Sr. como representante político debería saberlo mejor que nadie», ha escrito un usuario. «Cosas que solo pasa en España. Made in Spain», ha dicho otro.

esto no hace gracia. el ejercicio del voto es algo muy serio, y este Sr. como representante político debería saberlo mejor que nadie. — Mario Pereira Garmendia (nueva cuenta… (@MPereirag1) July 23, 2023